"Jesteśmy zwolennikami takiego samego podejścia". Kuriozalne słowa szefa MSZ Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego. Stracił Order Orła Białego

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – przekazał w piątek prezydent Karol Nawrocki.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał Order Orła Białego.

Wcześniej – po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu – szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Swoje oznaczenie zamierza też zwrócić szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Kuriozalne słowa szefa MSZ Ukrainy

W sobotę wieczorem na platformie X Andrij Sybiha zamieścił wpis, w którym podziękował "każdemu Polakowi, który klarownie wyraził swoje stanowisko przeciwko eskalacji napięcia z Ukrainą". "Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami takiego samego podejścia" – dodał.

Szef MSZ Ukrainy podkreślił, że "widzimy was i doceniamy waszą postawę". "Dla wielu Ukraińców daje to nadzieję na przyszłość naszych dobrosąsiedzkich relacji. I wielu Ukraińców podziela te same uczucia wobec Narodu Polskiego, niezależnie od wszelkich napięć politycznych" – napisał.

Ukraiński szef MSZ ocenił, że "jesteśmy mądrymi narodami, zawsze potrafimy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji". "Łączy nas trudna historia, wspólna przyszłość oraz zagrożenie ze strony naszego odwiecznego wroga – Moskwy" – zakończył.

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