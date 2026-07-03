Miedwiediew grozi krajowi NATO. "Znalazł się na rosyjskiej liście potencjalnych celów"

Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, były prezydent i premier Rosji, opublikował komentarz na platformie X.

Miedwiediew grozi Finlandii

"Finlandia zniosła zakaz rozmieszczania na swoim terytorium broni jądrowej. Co to zmienia dla Finów? W zasadzie tylko jedno: ich kraj znalazł się teraz na rosyjskiej liście potencjalnych celów ataku nuklearnego. Raduj się, Finlandio – osiągnęłaś właśnie szczyt bezpieczeństwa!" – napisał.

Historyczna zmiana w Finlandii. Chodzi o broń jądrową

W marcu centroprawicowy rząd Petteriego Orpo w Finlandii, przedstawił projekt nowelizacji ustawy o energetyce jądrowej. Zakłada on, że w razie, kiedy wymaga tego obrona kraju lub NATO, możliwy będzie wwóz, tranzyt lub posiadanie przez Finlandię broni jądrowej.

Obecny w praktyce bezwzględny zakaz broni atomowej na terenie Finlandii został przyjęty w latach 80. ubiegłego wieku za czasów prezydenta Mauno Koivisto, którego prowadził politykę zagraniczną i bezpieczeństwa opartą na niezaangażowaniu militarnym, idei kraju wolnego od broni atomowej oraz wspieraniu rozbrojenia i zapobieganiu rozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Minister obrony Antti Hakkanen ocenił wówczas, że zmiana nie niesie za sobą nic "dramatycznego", a jej celem jest usunięcie przeszkód prawnych utrudniających Finlandii realizację obrony w ramach sojuszu wojskowego oraz pełne wykorzystanie odstraszania i obrony zbiorowej NATO.

– Jesteśmy przygotowani na reakcję Rosji. Z pewnością pojawi się jakiś tradycyjny komentarz. Spokojnie – odpowiedział fiński minister, zapytany na konferencji o możliwą odpowiedź Kremla.

Ocenił przy tym, że zmiana stanowiska Helsinek "zmniejszy" ryzyko operacji wojskowej ze strony Rosji przeciwko Finlandii.

Szef fińskiego resortu obrony podkreślił przy tym jednoznacznie, że "Finlandia nie dąży do posiadania broni jądrowej na swoim terytorium ani, że takie działania są planowane w NATO".

W drugiej połowie czerwca parlament Finlandii przyjął ustawę znoszącą całkowity zakaz obecności broni jądrowej na swoim terytorium. Otwiera drogę do jej tranzytu lub rozmieszczania na terytorium kraju, gdy wymaga tego obrona państwa.

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