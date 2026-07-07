Dwie eksplozje w pobliżu hotelu, w którym zatrzymał się prezydent Francji

Eksplozje miały miejsce w rejonie syryjskiego ministerstwa turystyki, gdzie znajduje się hotel, w którym zakwaterowano francuską delegację.
Żadna grupa nie przyznała się dotąd do przeprowadzenia ataku. Syryjskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie incydentu.
Świadek Reutersa słyszał eksplozje w okolicy i widział unoszący się dym. Drogi zostały zamknięte, wdrożono środki bezpieczeństwa – poinformowało agencję źródło w syryjskich służbach.
Według tych doniesień, Macron niczego nie słyszał – opuścił okolice hotelu przed wybuchami i udał się do pałacu prezydenckiego na rozmowy z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem al-Szarą.
Macron z pierwszą wizytą w Syrii od czasu obalenia Asada
Prezydent Francji przybył do Damaszku w poniedziałek. Jest pierwszym przywódcą państwa Europy Zachodniej, który odwiedził ten kraj od czasu przejęcia władzy przez nowe syryjskie władze po obaleniu reżimu Baszara al-Asada w 2024 r.
"Przybywam, by wyrazić zaangażowanie Francji wobec narodu syryjskiego. Dla suwerennej Syrii, zjednoczonej w swojej różnorodności i (żyjącej) w pokoju z sąsiadami. Razem otwórzmy nowy rozdział stabilności i pokoju" – napisał Macron w serwisie X.
W Ankarze rusza szczyt NATO
Po zakończeniu wizyty w Syrii prezydent Francji uda się do Turcji na szczyt NATO, podczas którego spodziewane są kolejne rozmowy dotyczące sytuacji m.in. na Bliskim Wschodzie i wojny na Ukrainie.
Na szczycie w Ankarze, który startuje we wtorek (7 lipca), Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski. Wydarzenie potrwa dwa dni.
Komentatorzy spodziewają się, że rozmowy będą przebiegać pod presją prezydenta USA Donalda Trumpa na europejskich sojuszników w sprawie zwiększenia wydatków na obronność.
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