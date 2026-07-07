Zełenski zabrał głos ws. rakiet Patriot: Musimy dostać jak najwięcej

Zełenski podziękował sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Ruttemu za okazaną Ukrainie pomoc. – Mark przede wszystkim niezmiernie pomaga nam. Dzięki temu jesteśmy w stanie, może czasami dostać nie aż tak dużo, ale mimo wszystko rakiety PAC-3, PAC-2 z USA. Jutro będziemy rozmawiać o tym z prezydentem Trumpem – mówił.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego kraj potrzebuje kolejnych rakiet. – Natomiast to, co jest ważne dzisiaj, to żeby znaleźć sposób na to, jak tak szybko, jak to możliwe, dostać tak dużo, jak to możliwe, rakiet do systemów Patriot. To jest rzecz dla nas najważniejsza – stwierdził.

Zełenski zapowiedział, że będzie prowadził liczne spotkania w tej sprawie. Jak dodał, Rosja słabnie, ale Ukraina potrzebuje dodatkowych rakiet oraz sankcji na Moskwę.

Polska oddała Ukrainie rakiety

W Polsce nie milkną echa wokół przekazania Ukrainie pocisków do systemu Patriot. – Polska znajduje się w grupie sześciu użytkowników systemu Patriot z rakietami PAC-3 w NATO. Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników, podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot – poinformował w poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pociski PAC-3 MSE to jedne z najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a następnie ataku USA i Izraela na Iran oraz intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym. Są przy tym bardzo drogie – jedna sztuka pocisku PAC-3 MSE kosztuje kilka milionów dolarów. Dla Polski są one szczególnie cenne, gdyż mogą przechwytywać rosyjskie rakiety Iskander rozmieszczonymi w obwodzie królewieckim.

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