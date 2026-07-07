Rosja wraca do gry. MKOl ogłosił przełomową decyzję

Rada Wykonawcza poinformowała także, że wcześniejsze zalecenia dla międzynarodowych federacji dotyczące udziału rosyjskich sportowców nie obowiązują.

Decyzję podjęto po analizie Komisji ds. Prawnych MKOl. Jak podkreślono w komunikacie, ROC nie zrzesza już organizacji sportowych z terytoriów należących do jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. "Rosyjski Komitet Olimpijski nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych z terytoriów podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto Rada Wykonawcza potwierdziła, że ROC nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach" – przekazał we wtorek MKOl.

Jednocześnie organizacja zapowiedziała dalszy monitoring działań rosyjskiego komitetu.

Co zmienia decyzja MKOl?

Oprócz uchylenia zawieszenia ROC MKOl poinformował, że nie obowiązują już rekomendacje wydane w marcu 2023 roku. Wówczas Komitet zalecał międzynarodowym federacjom dopuszczanie rosyjskich i białoruskich sportowców wyłącznie jako zawodników neutralnych, pod warunkiem że nie popierają wojny przeciwko Ukrainie i nie są związani z siłami zbrojnymi lub klubami resortów siłowych. W komunikacie nie przedstawiono nowych wytycznych. MKOl ograniczył się do stwierdzenia, że wcześniejsze zalecenia nie są już aktualne.

Dlaczego ROC został zawieszony?

Rosyjski Komitet Olimpijski został zawieszony 12 października 2023 roku. Powodem było przyjęcie do jego struktur organizacji sportowych z okupowanych przez Rosję obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. MKOl uznał wtedy, że doszło do naruszenia Karty Olimpijskiej dotyczącego integralności terytorialnej narodowych komitetów olimpijskich.

– Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członkowskich Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego za naruszenie przepisów Karty Olimpijskiej – informował wówczas rzecznik MKOl Mark Adams. Już w tamtym komunikacie MKOl zaznaczał, że "sytuacja jest rozwojowa", a Rada Wykonawcza zastrzega sobie możliwość zmiany decyzji.

Rosjanie wystąpili w Paryżu

Zawieszenie ROC nie miało wpływu na udział rosyjskich sportowców w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W grudniu 2023 roku MKOl zdecydował, że Rosjanie i Białorusini, którzy spełnią określone warunki i uzyskają kwalifikację, będą mogli wystąpić jako neutralni zawodnicy – bez flagi, hymnu i symboli państwowych.

Warunkiem było m.in. niepopieranie wojny przeciwko Ukrainie oraz brak związków z siłami zbrojnymi. Rosyjscy i białoruscy sportowcy nie mogli także rywalizować w konkurencjach drużynowych.

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