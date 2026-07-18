Katastrofa w Norwegii. Pożar zniszczył ponad 100 domów

Według norweskich służb ratunkowych pożar wybuchł w piątek (17 lipca) około 50 km na zachód od Oslo. Gęsty dym unosił się nad okolicą, a policja ewakuowała setki mieszkańców zagrożonych osiedli.

W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 60 strażaków. Do walki z żywiołem skierowano również śmigłowce zrzucające wodę.

Ogień, podsycany przez silny wiatr, objął zabudowę mieszkaniową oraz okoliczne tereny leśne. Jedna osoba trafiła do szpitala z powodu lekkiego zatrucia dymem, a jeden strażak odniósł niegroźne obrażenia.

Ogromny pożar w Norwegii. "Katastrofa dla miasta"

Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani osobach zaginionych. Władze miasta uruchomiły centra ewakuacyjne i pomocowe dla mieszkańców, którzy musieli opuścić swoje domy.

Przyczyna pożaru nie została dotychczas ustalona. Burmistrz Drammen Kjell Arne Hermansen określił zdarzenie jako "katastrofę" dla miasta i zapewnił, że lokalne służby kryzysowe pozostają w pełnej gotowości.

Władze poinformowały, że opanowanie pożaru może potrwać do soboty (18 lipca).