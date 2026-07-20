Nie chce zostać prezydentem Węgier. Odrzuciła propozycję Magyara

Premier Węgier Peter Magyar zamierzał nominować legendarną szachistkę Judit Polgar na urząd prezydenta kraju.

Szef węgierskiego rządu chciał, by 49-letnia Judit Polgar zastąpiła usuniętego z urzędu przez parlament Tamasa Sulyoka, politycznego sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. Jego kadencja miała trwać do marca 2029 roku.

Judit Polgar nie chce zostać prezydentem Węgier. Odmówiła Magyarowi

W poniedziałek węgierska mistrzyni szachowa Judit Polgar odrzuciła w poniedziałek propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier.

"Uważam, że to zaszczyt mojego życia, że zostałam zaproszona przez inicjatorów na stanowisko prezydenta republiki, jestem za to niezmiernie wdzięczna" – napisała na Facebooku.

Dodała, że docenia gest premiera Węgier, który "pomimo zdecydowanej siły parlamentarnej swojej partii, zaprosił niezależnego, bezpartyjnego kandydata na stanowisko prezydenta republiki".

"Jednocześnie nie czuję się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność zjednoczenia podzielonego narodu, dlatego nie mogę odpowiedzieć na to zaproszenie" – poinformowała.

Judit Polgar dodała, że będzie "wspierać nowego, niezależnego i uznanego prezydenta republiki na wszelkie możliwe sposoby w dążeniu do osiągnięcia tych celów".

Kandydatura Judit Polgar wzbudziła ogromne kontrowersje, a większość osób na Węgrzech krytykowała proces nominacyjny.

Magyar zapowiedział, że do 20 sierpnia Węgry będą miały prezydenta

Na Węgrzech głowę państwa wybiera parlament, a partia Petera Magyara – Tisza – ma w parlamencie większość dwóch trzecich głosów.

Peter Magyar zapowiadał w ostatnich dniach, że państwo będzie miało nowego prezydenta przed 20 sierpnia.

Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

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