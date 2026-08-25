Szef CIA w Moskwie. Zaskakująca prośba do Ukraińców

O sprawie informuje "Financial Times". "Urzędnicy administracji Trumpa w zeszłym tygodniu poprosili, aby Kijów nie atakował Moskwy, Petersburga i północnych regionów Rosji swoimi pociskami i dronami o dalekim zasięgu w poniedziałek, wtorek i środę (24-26 sierpnia), kiedy Stany Zjednoczone miały wysłać samolot z wysokiej rangi urzędnikiem do stolicy Rosji" – przekazał korespondent gazety Christopher Miller. Jak twierdzi "FT", Ukraina miała przystać na tę prośbę.

Szef CIA w Moskwie

We wtorkowy poranek na moskiewskim lotnisku Wnukowo pojawił się amerykański wojskowy samolot transportowy należący do USA. Maszyna o numerze RCH4555 przyleciała do Moskwy z Rygi, skąd wystartowała około godzinę wcześniej.

Według informacji CBS na pokładzie samolotu znajdował się dyrektor CIA John Ratcliffe. Jego wizyta w rosyjskiej stolicy ma obejmować serię spotkań.

To pierwsza podróż Ratcliffe’a do Moskwy od momentu objęcia stanowiska. Jest on jednocześnie najwyższym rangą przedstawicielem administracji Donalda Trumpa, który od stycznia odwiedził Rosję.

Wcześniej, w listopadzie 2021 roku, Moskwę odwiedził ówczesny dyrektor CIA William Burns. Spotkał się wtedy m.in. z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołajem Patruszewem oraz szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem. Rozmawiał również osobiście z Władimirem Putinem. Według dostępnych informacji Burns przekazał wówczas stronie rosyjskiej ostrzeżenie przed planowanym atakiem na Ukrainę.

Przedstawiciel Watykanu spotkał się z Ławrowem

Tymczasem wizytę w Moskwie składa szef dyplomacji Watykanu abp Paul Richard Gallagher. Spotkał się z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

– Zauważamy, że pomimo wszystkich tych wstrząsów na naszej planecie, udało nam się utrzymać pełen zaufania i obustronny szacunek w dialogu z Watykanem. Pozwala nam to szukać, mam nadzieję, pozytywnych i wykonalnych rozwiązań – powiedział szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, otwierając we wtorek w Moskwie spotkanie z arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem, sekretarzem Stolicy Apostolskiej ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Według szefa rosyjskiego MSZ, podczas rozmów w Moskwie planowane jest "omówienie kwestii naszej (rosyjsko-watykańskiej) współpracy dwustronnej oraz bieżącej agendy międzynarodowej".

– Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa również okaże się owocna i jestem gotowy rozważyć wszelkie pytania, jakie mogą państwo mieć, w celu poszukiwania wzajemnie akceptowalnych porozumień – dodał.

To pierwsza wizyta arcybiskupa Gallaghera w Rosji od listopada 2021 roku. W Moskwie był na trzy miesiące przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę.

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