"Jestem coraz bardziej pesymistyczny". Finlandia bije na alarm

Na zjeździe dyplomatów w Helsinkach premier Finlandii przestrzegał przed agresywną polityką Moskwy. - Jestem coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym – mówił.

Orpo ostrzegał przed atakami sabotażowymi ze strony Rosji. - Wszystkie informacje o tym, co dzieje się w innych krajach, w tym sąsiadujących z Rosją, wskazują na jej agresywne działania – powiedział polityk.

Szef fińskiego rządu nawiązał do ostatnich niepokojących wydarzeń w Estonii, gdzie podpalony siedziby firmy produkującej bezzałogowe pojazdy oraz do eksplozji składu amunicji we Włoszech. Podobne niepokojące incydenty miały miejsce we Włoszech oraz Niemczech. – Dlatego w Finlandii musimy potraktować taki rozwój sytuacji bardzo poważnie – stwierdził.

Pieskow uderza w Finlandię i Wielką Brytanię

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zwrócił krytycznie uwagę na "politykę prowadzoną przez państwa zachodnie, a w szczególności na niedawne wypowiedzi prezydenta Finlandii i premiera Wielkiej Brytanii".

– W istocie te wypowiedzi wskazują na kontynuację wojowniczej, agresywnej polityki wobec naszego kraju. W związku z tym musimy podjąć działania i zadbać o własne bezpieczeństwo – ocenił.

Putin podpisał dekret w sprawie infrastruktury krytycznej. Pieskow wyjaśnia szczegóły

Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret na mocy którego obiekty infrastruktury krytycznej, których właściciele nie zadbali o zapewnienie bezpieczeństwa, mogą zostać oddane pod tymczasowy zarząd państwa.

Rzecznik prasowy Kremla, cytowany przez agencję Interfax, wyjaśnił we wtorek, że "dekret prezydenta Rosji o możliwości wprowadzenia tymczasowego zarządu w przypadku, gdy właściciele nie zapewnią bezpieczeństwa obiektom infrastruktury krytycznej, ma na celu wzmocnienie ochrony takich obiektów przed zagrożeniem atakami dronów".

– Mamy do czynienia z oczywistym zagrożeniem ataków dronów na krytyczną infrastrukturę i obiekty, które są, że tak powiem, kluczowe dla gospodarki i sfery społecznej naszego kraju, a właściciele firm często nie poświęcają należytej uwagi podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa antydronowego – dodał.

Dmitrij Pieskow pytany o to, czy zdarzają się przypadki, w których właściciele takich przedsiębiorstw nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoich obiektów oraz czy są plany wzmocnienia tych działań przy udziale przedsiębiorstw, odpowiedział twierdząco. – Oczywiście, są plany jego wzmocnienia – mówił.

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