Wymiana uwiędła

NA PIERWSZY OGIEŃ Niemiecki naczelny organ Centralnej Rady Żydów w RFN „Jüdische Allgemeine” donosi, że niemiecko-izraelska wymiana grup młodzieżowych pozostanie wstrzymana.
Projekt polegający na tym, że grupy młodzieży niemieckiej wyjeżdżały i były goszczone przez ich rówieśników w Izraelu, a jednocześnie młodzi Żydzi odwiedzali Niemcy, nie funkcjonował już od wielu lat.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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