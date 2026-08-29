Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, mówiąc o relacjach między Rosją a państwami europejskimi, powiedział, że "nie widzę powodu, by oczekiwać poprawy naszych relacji z Europą".

Rosja poprawi relacje z państwami europejskimi? Pieskow nie ma wątpliwości

– Obecni politycy, obecne pokolenie polityków sprawujących władzę, są nastawieni konfrontacyjnie, nie tylko w słowach, ale i w czynach. W pełni mobilizują potencjał militarny Europy i kierują go przeciwko naszemu krajowi, bezpośrednio uczestnicząc w operacjach wojskowych przeciwko nam – ocenił.

Dmitrij Pieskow podkreślił, że "musimy być tego świadomi". – Z pewnością musimy pozostać otwarci na budowanie relacji i rzeczywiście utrzymujemy tę otwartość, ale musimy być w pełni świadomi, z kim mamy do czynienia – dodał.

Pieskow: Rozmowy pokojowe z Ukrainą mocno wstrzymane

W piątek Dmitrij Pieskow był pytany o rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą "to temat ten jest obecnie mocno wstrzymany" – przyznał.

Rzecznik Kremla stwierdził, że rosyjskie wojsko "celowo niszczy infrastrukturę wojskową i przyległą do wojska reżimu w Kijowie".

– Nasze siły wiedzą, co robią i jak to robić – powiedział dzień po tym, jak szef rosyjskiego Sztabu Generalnego oświadczył, że rosyjskie wojska zbliżają się do silnie ufortyfikowanego miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim.

Prezydent Rosji Władimir Putin nadal żąda, aby Ukraina oddała pełną kontrolę nad obwodem donieckim jako warunek konieczny do zawarcia jakiegokolwiek porozumienia o zawieszeniu broni — warunek ten Kijów wielokrotnie odrzucał.

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