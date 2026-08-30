Wielu Niemców chce wyjechać z kraju. Oto powód

Jak wynika z sondażu instytutu Insa, przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Bild am Sonntag", 22 procent badanych zgodziło się ze stwierdzeniem: "Gdyby AfD doszła do władzy na szczeblu federalnym, opuściłbym Niemcy". 60 procent respondentów nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, natomiast 18 procent było niezdecydowanych lub nie udzieliło odpowiedzi.

Z kolei 47 procent ankietowanych stwierdziło, że Niemcy poniosłyby szkody, gdyby AfD doszła do władzy na szczeblu federalnym. Innego zdania jest 36 procent badanych, zaś 17 procent respondentów było niezdecydowanych lub nie udzieliło odpowiedzi.

Niemcy nie chcą premiera z AfD

Choć AfD może liczyć na wysokie poparcie we wschodnich landach, perspektywa objęcia funkcji premiera przez przedstawiciela tej partii budzi sprzeciw.

Jak podaje Deutsche Welle, przed zbliżającymi się wrześniowymi wyborami w Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim zdecydowana większość Niemców jest przeciwna utworzeniu rządu pod kierownictwem AfD w którymkolwiek ze wspomnianych landów.

Sondaż "Politbarometer", zrealizowany na zlecenie stacji telewizyjnej ZDF przez instytut Forschungsgruppe Wahlen, wskazuje, że aż 64 proc. respondentów negatywnie oceniłoby sytuację, w której po wyborach szefem rządu kraju związkowego we wschodnich Niemczech zostałby polityk AfD.

Tego obawiają się wyborcy

"Sprzeciw wobec takiego scenariusza wyraziło 66 proc. mieszkańców zachodniej części kraju i 53 proc. mieszkańców wschodu. W skali całych Niemiec 23 proc. respondentów pozytywnie przyjęłoby premiera z ramienia AfD, a 11 proc. podeszłoby do tego obojętnie" – podaje Deutsche Welle.

Z sondażu wynika, że większość ankietowanych (60 proc.) jest zdania, że rządy AfD doprowadziłyby do pogorszenia się jakości polityki w danym kraju związkowym. Natomiast 17 proc. badanych spodziewa się lepszych efektów działań politycznych prawicy, zaś kolejne 17 proc. nie przewiduje większych zmian z tego powodu.

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