Niemcy przeciw premierowi z AfD. Partia ma jednak rekordowe poparcie
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Świat

Niemcy przeciw premierowi z AfD. Partia ma jednak rekordowe poparcie

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AFD
AFD Źródło: PAP/EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Choć AfD może liczyć na wysokie poparcie we wschodnich landach, perspektywa objęcia funkcji premiera przez przedstawiciela tej partii budzi sprzeciw. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń.

Jak podaje Deutsche Welle, przed zbliżającymi się wrześniowymi wyborami w Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim zdecydowana większość Niemców jest przeciwna utworzeniu rządu pod kierownictwem AfD w którymkolwiek ze wspomnianych landów.

Sondaż "Politbarometer", zrealizowany na zlecenie stacji telewizyjnej ZDF przez instytut Forschungsgruppe Wahlen, wskazuje, że aż 64 proc. respondentów negatywnie oceniłoby sytuację, w której po wyborach szefem rządu kraju związkowego we wschodnich Niemczech zostałby polityk AfD.

Różnice w postrzeganiu AfD we wschodnich i zachodnich Niemczech

"Sprzeciw wobec takiego scenariusza wyraziło 66 proc. mieszkańców zachodniej części kraju i 53 proc. mieszkańców wschodu. W skali całych Niemiec 23 proc. respondentów pozytywnie przyjęłoby premiera z ramienia AfD, a 11 proc. podeszłoby do tego obojętnie" – podaje Deutsche Welle.

Z sondażu wynika, że większość ankietowanych (60 proc.) jest zdania, że rządy AfD doprowadziłyby do pogorszenia się jakości polityki w danym kraju związkowym. Natomiast 17 proc. badanych spodziewa się lepszych efektów działań politycznych prawicy, zaś kolejne 17 proc. nie przewiduje większych zmian z tego powodu.

Rekordowe poparcie dla AfD

Jak wynika z sondażu, przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej infratest-dimap na zlecenie "ARD-Deutschlandtrend", gdyby wybory federalne odbyły się w najbliższą niedzielę, na AfD zagłosowałoby 28 procent obywateli, czyli o jeden punkt procentowy niż w poprzednim sondażu. Taki wynik oznacza rekord badania.

Z kolei koalicja CDU/CSU odnotowała niewielki spadek poparcia w porównaniu z poprzednim sondażem z początku lipca i obecnie mają 21 proc. poparcia. "Wyniki pozostałych partii pozostały bez zmian. Zieloni mają 15 procent, SPD – 12 proc., a Lewica – 11 proc." – podaje Deutsche Welle.

Jak przypomina rozgłośnia, we wrześniu odbędą się wybory w dwóch kluczowych krajach związkowych we wschodnich Niemczech: Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W obu regionach AfD jest zdecydowanym liderem badań opinii publicznej.

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Źródło: Deutsche Welle / ZDF, DoRzeczy.pl
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