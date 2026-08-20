Niemcy przeciw premierowi z AfD. Partia ma jednak rekordowe poparcie

Jak podaje Deutsche Welle, przed zbliżającymi się wrześniowymi wyborami w Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim zdecydowana większość Niemców jest przeciwna utworzeniu rządu pod kierownictwem AfD w którymkolwiek ze wspomnianych landów.

Sondaż "Politbarometer", zrealizowany na zlecenie stacji telewizyjnej ZDF przez instytut Forschungsgruppe Wahlen, wskazuje, że aż 64 proc. respondentów negatywnie oceniłoby sytuację, w której po wyborach szefem rządu kraju związkowego we wschodnich Niemczech zostałby polityk AfD.

Różnice w postrzeganiu AfD we wschodnich i zachodnich Niemczech

"Sprzeciw wobec takiego scenariusza wyraziło 66 proc. mieszkańców zachodniej części kraju i 53 proc. mieszkańców wschodu. W skali całych Niemiec 23 proc. respondentów pozytywnie przyjęłoby premiera z ramienia AfD, a 11 proc. podeszłoby do tego obojętnie" – podaje Deutsche Welle.

Z sondażu wynika, że większość ankietowanych (60 proc.) jest zdania, że rządy AfD doprowadziłyby do pogorszenia się jakości polityki w danym kraju związkowym. Natomiast 17 proc. badanych spodziewa się lepszych efektów działań politycznych prawicy, zaś kolejne 17 proc. nie przewiduje większych zmian z tego powodu.

Rekordowe poparcie dla AfD

Jak wynika z sondażu, przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej infratest-dimap na zlecenie "ARD-Deutschlandtrend", gdyby wybory federalne odbyły się w najbliższą niedzielę, na AfD zagłosowałoby 28 procent obywateli, czyli o jeden punkt procentowy niż w poprzednim sondażu. Taki wynik oznacza rekord badania.

Z kolei koalicja CDU/CSU odnotowała niewielki spadek poparcia w porównaniu z poprzednim sondażem z początku lipca i obecnie mają 21 proc. poparcia. "Wyniki pozostałych partii pozostały bez zmian. Zieloni mają 15 procent, SPD – 12 proc., a Lewica – 11 proc." – podaje Deutsche Welle.

Jak przypomina rozgłośnia, we wrześniu odbędą się wybory w dwóch kluczowych krajach związkowych we wschodnich Niemczech: Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W obu regionach AfD jest zdecydowanym liderem badań opinii publicznej.

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