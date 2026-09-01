"Nawrócenie ekologiczne". Papież Leon XIV zainaugurował nowe wydarzenie w Kościele

W Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego Ojciec Święty zwrócił uwagę na biblijne wezwanie do kontemplacji piękna i potęgi stworzenia. Nawiązując do Księgi Mądrości, Psalmu 19 oraz Ewangelii św. Mateusza, wskazał, że podziwianie świata stworzonego powinno prowadzić człowieka do poznania jego Stwórcy. – Całe stworzenie mówi nam o wielkości Stwórcy, o ile tylko nasze oczy i serca są otwarte na to wielkie misterium – podkreślił Leon XIV. Zwrócił również uwagę, że troska Boga o rośliny i zwierzęta pozwala lepiej zrozumieć Jego szczególne umiłowanie człowieka.

Watykan rozpoczyna Czas Stworzenia

Papież przypomniał, że wraz z rozpoczęciem Czasu Stworzenia, trwającego do 4 października, chrześcijanie są zaproszeni do modlitwy i konkretnych działań na rzecz ochrony "wspólnego domu”. Zachęcił, aby w codziennym zabieganiu znaleźć czas na zatrzymanie się i zachwyt nad harmonią stworzenia. – Włączmy «tryb cichy» dla wszystkich hałasów ludzkich dzieł, aby wsłuchać się w melodyjny głos stworzenia, w którym przemawia do nas Bóg, Twórca wszystkiego – powiedział.

Ojciec Święty wskazał, że kontemplacja stworzenia i spotkanie ze Stwórcą są pierwszym krokiem na drodze "autentycznego nawrócenia ekologicznego”. Prowadzą także do uświadomienia sobie odpowiedzialności człowieka za ochronę stworzenia i przywracanie naruszonej harmonii.

Leon XIV nawiązał również do tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, przywołującego prorocze wezwanie Izajasza: "przekuć miecze na pługi”. Jak zaznaczył, oznacza ono możliwość przemiany tego, co służy niszczeniu, w narzędzie życia, troski o ubogich, karmienia głodnych i ochrony stworzenia.

Św. Franciszek inspiracją

Czas Stworzenia zakończy się 4 października, w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. W tym roku przypada 800. rocznica jego "Transitus” – przejścia z tego świata do wieczności. Papież przypomniał, że św. Franciszek był szczególną inspiracją dla papieża Franciszka przy pisaniu encykliki "Laudato si’” oraz powołaniu inicjatyw poświęconych trosce o stworzenie.

Na zakończenie Ojciec Święty przywołał "Pieśń słoneczną” św. Franciszka, w której Biedaczyna z Asyżu wychwala Boga za słońce, księżyc, gwiazdy, wiatr, wodę, ogień i ziemię. Zachęcił, aby wraz ze św. Franciszkiem odnowić zobowiązanie do życia w duchu powszechnego braterstwa, nierozerwalnie związanego z troską o świat stworzony.

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