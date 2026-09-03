Wojna USA z Iranem. Amerykański lotniskowiec zardzewiał

Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln zawinął w środę (2 września) do portu Laem Chabang w Tajlandii po 286 dniach na morzu.

Okręt, który przez wiele miesięcy uczestniczył w operacjach USA na Bliskim Wschodzie, zwraca uwagę mocno skorodowanym kadłubem i łuszczącą się farbą.

Według eksperta cytowanego przez CNN jest to efekt wyjątkowo długiej eksploatacji na morzu i nie musi oznaczać problemów z jednostką.

286 dni na morzu odcisnęło piętno na amerykańskim lotniskowcu. "Potrzeba 30 dni prac"

– Rdza nie jest niczym niezwykłym na okręcie, który spędził co najmniej 60 dni w ciągłych działaniach na morzu – powiedział CNN Carl Schuster, były kapitan US Navy, który trzykrotnie służył na lotniskowcach typu Nimitz, do którego należy USS Lincoln. Jak wyjaśnił, usuwanie korozji w tych miejscach nie jest możliwe podczas rejsu, szczególnie w czasie operacji bojowych.

Według Schustera przywrócenie kadłuba do odpowiedniego stanu wymaga opuszczenia załogi na wysokość linii wodnej, usunięcia rdzy, nałożenia dwóch warstw podkładu antykorozyjnego i dwóch warstw farby.

– Na podstawie tego, co widzę, potrzeba około 30 dni prac konserwacyjnych, aby usunąć całą rdzę – ocenił kapitan. Dodał, że podczas postoju w Tajlandii wykonane zostaną przede wszystkim prace o najwyższym priorytecie.

Wojna USA z Iranem miała trwać kilka tygodni, a końca nie widać

USS Lincoln wraz z ok. 5 tys. marynarzy i żołnierzami piechoty morskiej przypłynął do Tajlandii na kilkudniowy postój. Jednostka opuściła bazę w San Diego w listopadzie 2025 r. i początkowo miała działać w regionie Indo-Pacyfiku, jednak została skierowana na Bliski Wschód w związku z wojną USA z Iranem. Podczas misji brała udział w operacjach bojowych i blokadzie morskiej.

Ataki na Iran, które rozpoczęły się pod koniec lutego br. i według prezydenta USA Donalda Trumpa miały trwać kilka tygodni, ciągną się już ponad pół roku, a perspektyw na zakończenie konfliktu nie widać.

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