Norweski Kościół: Aborcja to promocja kobiecego zdrowia i bezpieczeństwa

„Kiedy prawo do aborcji zostało ustalone w 1970 roku, Kościół był jednoznacznym przeciwnikiem tych zmian. Duchowni byli silni i przejrzyści w krytyce tego prawa i w celu ochrony życia nienarodzonego” – czytamy w oświadczeniu norweskich kapłanów. „Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że taka argumentacja Kościoła nie służyła dobremu dialogowi. Czas na utworzenie nowego klimatu w tej debacie. Chcemy się do tego przyczynić” – deklarują autorzy.

W następnych wersach oświadczenia norweski Kościół idzie dalej: „Społeczeństwo z legalnym dostępem do aborcji, to lepsze, niż społeczeństwo, które tego dostępu nie ma. Legalizacja zapobiega nielegalnym aborcjom i promuje kobiece zdrowie i bezpieczeństwo” – czytamy. Kościół dodaje, że „na arenie międzynarodowej widać, jak związki wyznaniowe wciąż zwiększają brzemię ciężarnych kobiet, będących w trudnej sytuacji”. Norwescy duchowni przepraszają w oświadczeniu, że do tej pory nie walczyli o prawa kobiet.

W Norwegii aborcja jest legalna na żądanie do 12 tygodnia ciąży.

