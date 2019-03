Theresa May: Wielka Brytania może nigdy nie opuścić Unii Europejskiej

– Wielka Brytania może nigdy nie opuścić Unii Europejskiej, jeśli w przyszłym tygodniu parlament odrzuci porozumienie w sprawie Brexitu, wynegocjowane z Brukselą. Nikt nie wie co się wtedy stanie – tłumaczyła dzisiaj premier Theresa May, podczas wystąpienia w Lincolnshire.

May odnosiła się do planowanego na przyszły tydzień głosowania w brytyjskim parlamencie, które może zdecydować o losie Brexitu. Parlamentarzyści zdecydują po raz drugi o przyjęciu lub odrzuceniu umowy z Brukselą, wynegocjowanej przez Theresę May. Jak ostrzegała brytyjska premier, jeśli umowa zostanie odrzucona przez Izbę Gmin, może w ogóle nie dojść do Brexitu.

– Poprzyjcie ją (umowę – red.) a wyjdziemy z Unii Europejskiej. Odrzućcie ją, a nikt nie wie co się stanie. Możemy nie opuścić Unii Europejskiej przez wiele miesięcy. Możemy zostać bez żadnego porozumienia i ochrony, albo możemy nigdy nie opuścić Wspólnoty – ostrzegała May.

Premier zapowiedziała, że jeśli umowa zostanie odrzucona przez Izbę Gmin, prawdopodobnie dojdzie do głosowania w sprawie wyjścia bez porozumienia, albo odłożenia Brexitu.

