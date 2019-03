Media: Theresa May zrezygnuje ze stanowiska. Postawiła jednak warunek

„Dzisiejszej nocy szykuje się w gabinecie rządowym pucz” – donosił w sobotę na Twitterze dziennikarz „Sunday Times” Tim Shipman. Shipman powoływał się na rozmowy z jedenastoma ministrami, którzy chcą obalić premier May. „Jej koniec jest blisko”, cytuje brytyjski dziennikarz jednego z ministrów. O trudnej sytuacji May media donosiły już wcześniej. "The Times” i „The Daily Telegraph” opisywały, że mowa jest już wręcz o „harmonogramie” ustąpienia premier i dalszych kroków.

Dzisiaj stacja ITV podała, że premier May miała w trakcie rozmów w ostatnich dniach, zapewnić kilku polityków Partii Konserwatywnej, że jeśli partia doprowadzi do przyjęcia umowy brexitowej, ona ustąpi ze stanowiska. Jak podaje Reuters, wśród polityków z którymi rozmawiała May są m.in. były lider Partii Konserwatywnej Iain Duncan Smith, były szef MSZ Boris Johnson i były minister ds.Brexitu Steve Baker.

ITV informuje, że May nie podała jednak żadnych detali dotyczących swojego odejścia, co zdaniem prowadzącego program nie daje pewności, że premier na pewno odejdzie.

