Brunei: Homoseksualny seks i cudzołóstwo karane śmiercią

Brunei to małe państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na północnym wybrzeżu Borneo, zamieszkuje tam ok. 400 tys. ludzi. Państwo to należy m.in. do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Od 2014 roku Brunei (przy znacznym sprzeciwie społeczności międzynarodowej) przyjęło prawo szariatu, już wtedy wprowadzając szereg praw dyskryminujących m.in. mniejszości seksualne.

Od 3 kwietnia (najbliższa środa), w Brunei zacznie jednak obowiązywać nowe prawo. Zgodnie z nowymi przepisami osoba przyłapana na cudzołóstwie czy kontaktach homoseksualnych może zostać ukarana chłostą, albo zostać ukamienowana.

Informacja wywołała sprzeciw przedstawicieli wielu państw, niektórzy celebryci (w tym amerykański aktor George Clooney) ogłosili bojkot znajdujących się na całym świecie hoteli, należących do władz Brunei.

