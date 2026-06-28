"Do Rzeczy" nr 27: Czy Kaczyńskiemu uda się ograć Brauna?

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Przyzwoite na poziomie pragmatycznym relacje z innym krajem nie muszą zasadzać się na zbieżności celów i ciepłych uczuciach. Naszym celem w stosunkach z Ukrainą powinno być pragmatyczne minimum, a nie wielka przyjaźń. Wołodymyra Zełenskiego należy traktować tak, jak w lutym 2025 r. potraktowali go w Gabinecie Owalnym Donald Trump i J.D. Vance – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście “Dwie strony medalu”.

– Drobiazgi, które w innej atmosferze przemknęłyby niezauważone – jak gastroskopia poza kolejką dla nikomu wcześniej nieznanej posłanki Małgorzaty Pępek czy nieuprawnione parkowanie przez syna europosłanki Marty Wcisło na miejscu dla inwalidów – są teraz podchwytywane jako kolejne potwierdzenia kształtującej się opinii, iż władza dojrzała do tego, by ją zmienić – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Dylemat »Kierownika«”.

– „Milczenie owiec” wróciło do kin. Oto mistrzowska lekcja, jak nakręcić film świetny, przerażający i głęboko niepokojący – ocenia Piotr Gociek w artykule “Pakt z diabłem”.

– Szczyt Brocken został rozsławiony przez Goethego. W miejscu tym znajduje się niezwykłe muzeum. Placówka przedstawia dzieje legendarnego wzgórza od średniowiecza do epoki zimnej wojny – pisze Piotr Semka w tekście “Na górze czarownic i szpiegów”.

– Badain Jaran zaskakuje osobnością. Nie ma sławy Sahary, rozmiaru Gobi ani mrocznej legendy Taklamakanu. Leży w północnych Chinach, w Mongolii Wewnętrznej. Jest trochę większa niż województwo mazowieckie. Ale w geografii, podobnie jak w życiu, wielkość nie zawsze decyduje o znaczeniu – stwierdza Jacek Pałkiewicz w artykule “Pustynia tajemniczych jezior”.

W najnowszym numerze publikujemy również dwugłos za wyświęceniem i przeciw wyświęceniu biskupów w Bractwie św. Piusa X.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 29 czerwca 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.