Orzeł: Mamy pękający obóz władzy oraz zjednoczoną opozycję

Karol Gac: W jakim miejscu znajduje się dziś Zjednoczona Prawica?

Józef Orzeł: Kryzysowym.

Dlaczego?

Kiedy w 2015 r. obejmowała władzę, to Jarosław Kaczyński i inni politycy mówili, że wyznaczają sobie zadanie przekształcenia państwa w bardziej skuteczne, przyjazne i lepiej zorganizowane. Minęło pięć lat, a państwo jest, jakie było.

Niewiele wyszło z rekonstrukcji rządu. Zlikwidowano trzy resorty zamiast zapowiadanej połowy oraz (formalnie) bardzo potrzebne Ministerstwo Cyfryzacji, zamiast podnieść jego rangę. To jeden z najważniejszych resortów do zmiany państwa i społeczeństwa w nowoczesne. Modernizacja państwa to warunek jakichkolwiek trwałych zmian.