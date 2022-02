Agresor. Ziemkiewicz zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

Ukraina w ogniu to temat całego bloku okładkowych tekstów, analizujących z różnych stron to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tej kwestii poświęcone będą publikacje autorstwa: Macieja Pieczyńskiego, Jacka Przybylskiego, Piotra Semki i Witolda Repetowicza. Poza tym, rozmowa z ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO.

– Ja dodaję do tych tekstów swój nieco z boku dotyczący nadziei, jakie wyraźnie są u nas artykułowane, że może dla nas przynajmniej tyle z tej wojny wyniknie dobrego, iż Unia Europejska przestanie nas gnębić i odstąpi od wyroku, który został już na nas nałożony. Czy tak się rzeczywiście stanie? Nie wiem, oczywiście, ale szanse moim zdaniem duże nie są. Zachęcam do przeczytania tego tekstu – stwierdził Rafał A. Ziemkiewicz.

W dziale kultura tygodnika "Do Rzeczy" tekst Krzysztofa Masłonia o Szczepanie Twardochu, który dostał nagrodę im. Kazimierza Kutza. – Ta nagroda bardzo mu się należała za jego śląskie zaangażowania, skoro za to jest ta nagroda. I okazuje się, że jest nie dość politycznie poprawny, bo wywołało to u niektórych złość i sprzeciwy. Co prawda, w tej chwili Twardoch jest już bardzo grzeczny i spacyfikowany przez salon, ale młodość miał nieprawidłową i od czasu do czasu zdarza mu się powiedzieć coś nie po linii i nie na bazie salonów. Naprawdę niewiele jest tak kompromitujących historii dla i tak już skompromitowanego salonu – oznajmił Ziemkiewicz.

– Zwrócę także uwagę na kolejny dodatek specjalny – jak walczyć z nienawiścią szerzoną przez środowiska odwołujące się do ideologii LGBT – zauważył publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

– Bardzo serdecznie polecam cały numer z całą jego zawartością. Bardzo zachęcam do prenumeraty, czy to cyfrowej czy papierowej. Najnowsze "Do Rzeczy" w niedzielę wieczorem u prenumeratorów, a w niedzielę w kioskach – powiedział Rafał A. Ziemkiewicz.

Zapraszamy do lektury!