"Do Rzeczy" nr 2: Kto wygra to starcie?

– Rozgrywająca się właśnie w polskiej polityce wojna jest bardzo niebezpieczna. Każdy kolejny poziom destrukcji ładu prawnego nie tylko niszczy jeszcze bardziej państwo, lecz także zachęca siłę, która jest jego sprawcą, żeby tak je pod siebie ustawić, aby władzy nie stracić możliwie długo. Jej utrata oznacza bowiem ogromne prawdopodobieństwo poniesienia osobistej odpowiedzialności za niezgodne z prawem poczynania – zauważa Łukasz Warzecha w artykule "Starcie plemion".

– Prezydent Duda jest w obecnej sytuacji ostatnią deską ratunku dla Prawa i Sprawiedliwości – mówi prof. Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Polski spór o czapkowanie rozstrzygali zawsze zaborcy bądź okupanci, jednako zrywając czapki jednym i drugim – ostrzega Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Wojna o czapkowanie".



Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Prawnuk Henryka Sienkiewicza, człowiek "biesiadny", jeden z głównych wykonawców woli politycznej Donalda Tuska. Bartłomiej Sienkiewicz, który przez ostatnie lata był na politycznym bocznym torze, dziś jest jedną z najważniejszych postaci nowego rządu – pisze Zuzanna Dąbrowska w tekście "Minister pułkownik".

– Za rolę w "Dream Scenario" Nicolas Cage otrzymał nominację do Złotego Globu. Zasługuje na Oscara, a sam film – na naszą zdwojoną uwagę – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Profesor opuszcza scenę".

– Uprzedzenia potrafią uruchamiać fantazję, a także uwiarygodniać, a nawet legitymować cyniczne wymysły – zauważa Marek Jurek w tekście "Braun, Michnik i inni, którym «się zdaje»".

– Jest rzeczą niepojętą, że instytucje polskiego państwa po 1989 r. nie podjęły jakichkolwiek kroków, aby dogłębnie zbadać i ujawnić finansowanie komuny w Polsce. Nie mówiąc już o możliwych konsekwencjach prawnych – pisze Leszek Żebrowski w tekście "Kto kradł, ten ma".

– "O 5.45 odpowiedzieliśmy ogniem!" – w tym jednym zdaniu, w przemówieniu Adolfa Hitlera wygłoszonym

1 września 1939 r., znalazły się dwie nieprawdy. Po pierwsze, bomby spadły na Wieluń już o godz. 4.40. Po drugie, nie była to wcale odpowiedź. Z pewnością za to był to początek propagandowej ofensywy kłamstw trwającej do dziś – zauważa Jan Bogatko w artykule "Niemcy ofiarą nazizmu".



W najnowszym numerze również Jakub Wozinski pisze o tym, ile biznes zarabia na modzie na transseksualizm.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 8 stycznia 2024 r.