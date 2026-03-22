"Do Rzeczy" nr 13: Towarzyszka panienka szokuje lewicę. Zagadka Moniki Jaruzelskiej

Na łamach 'Do Rzeczy" również:

– Kłopoty Prawa i Sprawiedliwości mają strukturalne źródło, a zrobienie z byłego ministra edukacji twarzy partii na ok. półtora roku przed wyborami nie jest zmianą strategiczną, tylko pudrowaniem trądu – zauważa Łukasz Warzecha w tekście "Z próżnego i Czarnek nie naleje".

– "Projekt Hail Mary" to pierwsza udana superprodukcja tego roku: pochwała przyjaźni, ciężkiej pracy i poświęcenia. Właśnie weszła do kin– pisze Piotr Gociek w artykule "Kosmiczni bracia".

– Obecna agresja Państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych na Iran to klasyczny konflikt zbrojny, którego nowością jest brak celu i powodu. Prezydent USA i niektóre media bliskie są stwierdzeniu, że to Persowie prowadzą wojnę napastniczą, gdyż bez wypowiedzenia wojny zasypują dronami i pociskami balistycznymi amerykańskie bazy w "neutralnych" państwach – stwierdza Adam Wielomski w tekście "Trump i jego wola wojny".

– Sprawa rosyjskiego archeologa, aresztowanego w Polsce na życzenie Kijowa, jest kolejnym przykładem nadgorliwości Warszawy (naukowiec podróżował swobodnie po Europie), która próbuje być często bardziej ukraińska niż Ukraina. A poza wszystkim zamykanie naukowca za jego pracę naukową budzi poważne zastrzeżenia – alarmuje Maciej Pieczyński w tekście "Nauka ofiarą wojny".

W najnowszym numerze również Krzysztof Masłoń przejmująco o jądrze ciemności Zdzisława Najdera.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 23 marca 2026 r.