Manfred Weber w PE: Razem z Tuskiem walczymy o praworządność w Polsce

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o stanie Unii Europejskiej, podczas której Ursula von der Leyen wygłosiła głośne orędzie o stanie UE. Szefowa KE poświęciła sporo miejsca kwestii wojny na Ukrainie. Von der Leyen przyznała, że w kwestii zagrożenia rosyjskiego Bruksela powinna bardziej słuchać swoich partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej - w tym z Polski. – Mamy nauczkę z tej wojny; trzeba było wsłuchać się w głosy wewnątrz UE, w Polsce, krajach bałtyckich; oni od lat nam mówili, że Putin się nie zatrzyma – oceniła.

Weber o walce o "praworządność"

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber również postanowił wspomnieć o Polsce. Jednak uczynił to już w zupełnie innym kontekście.

– Mówię to pod adresem przyjaciół z Polski: my z Donaldem Tuskiem walczymy o praworządność – stwierdził polityk.

Szydło: Co to za demokracja?

Nagranie z niemieckim politykiem jest szeroko komentowane w sieci. Głos ws zabrała jednak również była premier Polski Beata Szydło, która w europarlamencie skrytykowała Webera za mieszanie się w polską politykę krajową.

– Unia Europejska musi stać na straży demokracji i musi stać na straży praworządności. Ale to znamienne, że te słowa wypowiadają przede wszystkim politycy z frakcji liberalnych i socjalistycznych, przede wszystkim z Niemiec i Francji. Odnoszą się one do rzekomego łamania prawa, praworządności i demokracji w Polsce czy na Węgrzech. To jak ma być ta demokracja? Czy to ma być demokracja taka, jak chcą jej Niemcy? Bo jak mam odebrać słowa pana przewodniczącego Webera, który mówi o wspieraniu Donalda Tuska, a więc włącza się w walkę polityczną, w wewnętrzną kampanię wyborczą w Polsce? – mówiła była premier.

– Czy to ma być demokracja, która szanuje wybory polityczne obywateli w państwach członkowskich? O jakiej praworządności my mówimy? Czy o tej praworządności, która szanuje konstytucje poszczególnych państw członkowskich i nasze zasady, nasze traktaty? Czy taka, która jest dobra dla Niemiec, dla Francji czy dla większych, bogatszych, którzy chcą swoją wizję świata i Europy narzucić innym? – kontynuowała polityk.

