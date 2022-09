Francja: Senatorowie uderzają w przemysł pornograficzny

Policja w Paryżu aresztowała we wtorek trzech mężczyzn w ramach rozległego śledztwa w sprawie wykorzystywania bezbronnych kobiet we francuskim przemyśle pornograficznym. Skłoniło to francuskich senatorów do działania.

Powszechne wykorzystywanie kobiet



Śledztwo, które rozpoczęło się w październiku 2020 r., ujawniło powszechne wykorzystywanie bezbronnych kobiet, które padły ofiarą przemocy seksualnej. Były one zmuszane do wykonywania aktów seksualnych przed kamerą i poza nią. Kobiety były wykorzystywane przez aktorów, reżyserów i producentów, chcących zaspokoić popyt konsumentów na nowe aktorki i drastyczne treści wideo.

Piętnastu mężczyzn, którzy pracowali w branży pornograficznej we Francji, może zostać postawionych w stan oskarżenia. Dwie francuskie firmy porno Jackie & Michel oraz French Bukkake również są przedmiotem dochodzenia. Ponad 40 domniemanych ofiar przyłączyło się do procesu z przywództwa cywilnego wraz z grupami aktywistów.

Senat proponuje rozwiązania

Francuski Senat opublikował w czwartek raport zatytułowany "Porno: piekło za kulisami" wymieniający 23 środki mające na celu poprawę warunków dla pracowników w branży pornograficznej, wprowadzenie surowszych kontroli dla platform udostępniających treści dla dorosłych oraz zapobiegające oglądaniu pornografii przez dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia.

Senat chce ponoszenia większej odpowiedzialności za strony zawierające nielegalne filmy pornograficzne, poprawy ochrony prawnej pracowników porno i większych praw do wizerunku dla nich.

Z raportu Senatu wynika, że z przeciętnie 19,3 miliona odwiedzających miesięcznie witryny dla dorosłych we Francji, 12 procent to osoby nieletnie. Media zwracają uwagę, że proponowane rozwiązania nie są jednak wystarczające. Około 30 procent francuskich nastolatków w przedziale wiekowym 15-17 lat pozyskuje treści pornograficzne za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie podlegałyby zaś one proponowanym przepisom.

