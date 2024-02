Masakra chrześcijan. Parlament Europejski w rezolucji mówi o zmianach klimatu

W Boże Narodzenie 2023 roku co najmniej 195 chrześcijan zostało zamordowanych przez bojowników Fulani w co najmniej 20 społecznościach w centralnym stanie Nigerii Plateau. Ponad 300 chrześcijańskich wiernych odniosło obrażenia lub straciło domy. Według doniesień spalono osiem kościołów, a 15 tys. osób zostało zmuszonych do przesiedlenia. „Zostaliśmy zaskoczeni i ci, którzy mogli uciekać, uciekli do buszu. Wielu z tych, którzy nie mogli, zostało złapanych i zabitych maczetami” – powiedział agencji Reuters mieszkaniec Magit Macham.

Szokująca rezolucja

Specjalistka ds. prawnych ADF International, dr Georgia Du Plessis wyraziła rozczarowanie przyjętą rezolucją. – Chociaż pochwalamy uznanie przez Parlament Europejski przerażającej masakry bożonarodzeniowej wymierzonej w chrześcijan, jesteśmy rozczarowani, że rezolucja bagatelizuje religijne przyczyny przemocy, podkreślając jednocześnie kwestie takie jak zmiany klimatyczne. Zmiany klimatu nie powodują, że ludzie masakrują całe chrześcijańskie wioski – powiedziała.

W debacie poprzedzającej przyjęcie rezolucji kilku posłów do Parlamentu Europejskiego wyraziło zaniepokojenie próbami bagatelizowania roli islamskiego ekstremizmu i terroryzmu w brutalnych atakach i zabójstwach.

"Zaślepieni ideologią"

Holenderski europoseł Bert-Jan Ruissen (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) stwierdził, iż „mówienie, że jest to zwykły konflikt między rolnikami a pasterzami, nie uwzględnia innych przyczyn”. – To muzułmańscy ekstremiści powodują śmierć i zniszczenie – podkreślił.

Podobne stanowisko zaprezentował węgierski eurodeputowany György Hölvényi (Europejska Partia Ludowa). – Zaślepieni ideologią niektórzy ludzie są całkowicie nieczuli na ludzkie cierpienie, jeśli chodzi o chrześcijan. Czas ataków, brutalnych zabójstw i niszczenia kościołów nie może być źle interpretowany i rozumiany tylko jako prześladowanie chrześcijan – musimy to powiedzieć – zaznaczył.

Chrześcijanie w Nigerii są szczególnie narażeni na ataki. W 2021 roku 90 proc. wszystkich chrześcijan na całym świecie, którzy zostali zabici za swoją wiarę, mieszkało w Nigerii. Każdego dnia ginie średnio 14 nigeryjskich chrześcijan.

