50 respiratorów od Polpharmy dla polskich szpitali: jeszcze w tym tygodniu

Dwa z trzech zaplanowanych transportów respiratorów, zakupionych przez Jerzego Staraka i Polpharmę w ramach wspierania polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem, dotarły już do Polski. Jeszcze w tym tygodniu niemal 50 respiratorów trafi do 22 szpitali w całej Polsce, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Ratujące życie urządzenia przechodzą obecnie kalibrację i przegląd techniczny, by placówki mogły z nich korzystać natychmiast po dostarczeniu. Jerzy Starak podtrzymuje także mobilizację swoich fabryk i pełne zaangażowanie Grupy Polpharma w zakresie zapewnienia polskiego bezpieczeństwa lekowego.

Jerzy Starak i należąca do niego Grupa Polpharma, największy polski producent leków, postawili na systemową pomoc dla polskiej służby zdrowia - by efektywnie wesprzeć walkę z koronawirusem, sfinansowali zakup 100 respiratorów za łączną kwotę 7 mln złotych. Dwa z trzech zaplanowanych transportów ratujących życie urządzeń, dotarły już do Polski. Maszyny przechodzą obecnie przegląd techniczny i kalibrację, by szpitale mogły z nich korzystać od razu po dostarczeniu. Zgodnie z obietnicą fundatorów, respiratory, które należą obecnie do najpilniejszych potrzeb polskich szpitali, trafiły do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Już w tym tygodniu pierwsza pula prawie 50 urządzeń zostanie przekazana do szpitali wskazanych przez Ministerstwo.

- Gdy Polska i świat stoją przed wielkim wyzwaniem, nasza odpowiedź może być tylko jedna: odpowiedzialność i solidarność. Naszą pomoc kierujemy tam, gdzie jest to kluczowe: mimo wielkiego zapotrzebowania na świecie, udało nam się zakupić 100 najbardziej potrzebnych dziś urządzeń: respiratorów, które trafią do placówek w całym kraju. Jednocześnie, Polpharma za swój priorytet uznaje zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polaków, pozostajemy w tej kwestii w stałym kontakcie z rządem. W imieniu sektora biznesu, chciałbym wyrazić ogromny szacunek, podziw i podziękowanie dla wszystkich tych, którzy walczą dziś o bezpieczeństwo pacjentów na pierwszej linii frontu: dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, farmaceutów i pracowników służb medycznych. Jesteście Państwo naszymi bohaterami. W tych trudnych czasach łączymy z Wami siły. Wraz z tysiącami pracowników grupy Polpharma, robimy, co w naszej mocy, by Was wesprzeć. Wszystkie ręce na pokład! – mówił, ogłaszając inicjatywę, Jerzy Starak.

Respiratory zostaną przekazane do szpitali przed zapowiadanym szczytem zachorowań, w którym spodziewane jest najwyższe zapotrzebowanie na tego typu maszyny. Sprzęt trafi do 22 szpitali w całej Polsce, w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Urządzenia zostaną dostarczone do oddziałów zakaźnych, placówek jednoimiennych i innych szpitali, gdzie są one szczególnie potrzebne, m.in. we Wrocławiu, Radomiu, Puławach, Łomży, Kielcach, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Gliwicach, Piszu, Wałczu, Jaśle, Kędzierzynie-Koźlu. W przekazywanie maszyn i bezpieczne dostarczenie ich do placówek medycznych, zaangażowane będą struktury Polpharmy w całym kraju. Oprócz samych urządzeń, szpitale otrzymają wsparcie w przeszkoleniu personelu medycznego z używania respiratorów, co jest kluczowe w sytuacji konieczności przesuwania personelu pomiędzy oddziałami.