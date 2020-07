Prof. Tomasz Szczepański: Czy komórki CAR-T to "medyczny cud"?

Komórki CAR-T to specjalnie zmodyfikowane limfocyty T, pobrane od chorego, a następnie uzbrojone w chimeryczny receptor i podane choremu. Potrafią rozpoznać komórki białaczki i zniszczyć je ze znacznie większą siłą, niż mogą to zrobić normalnie limfocyty T. Efekt jest oszałamiający. Możemy wyleczyć 50 proc. dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, którym wcześniej nie mieliśmy już nic do zaproponowania, poza terapią paliatywną.

Głównym problemem jest dziś określenie, jaka grupa dzieci powinna być zakwalifikowana do leczenia. Na dziś wskazaniem jest oporna na leczenie ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci i dorosłych oraz agresywne chłoniaki B- komórkowe. Drugą kwestią do rozwiązania jest finansowanie tej terapii.

Technologia CAR-T jest jedną z najbardziej inteligentnych terapii, która pojawiła się w ostatnim czasie. To byłby duży przełom, gdyby za pomocą tej technologii udało się leczyć inne nawrotowe nowotwory.