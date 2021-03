Zmiana w programie szczepień. "Mamy kilkaset tysięcy szczepionek, które nie zostały wokorzystane"

Na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielski szef KPRM Michał Dworczyk odniósł się do zamieszania związanego z preparatem firmy AstraZeneca. Przypomnijmy, że w czwartek dyrektor Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke poinformowała, że szczepionka przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna. – Jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka. Jej zalety związane z ochroną ludzi przed COVID-19 przeważają (...) nad ryzykiem. Szczepionka nie jest odpowiedzialna za ogólny wzrost przypadków zakrzepów krwi – oświadczyła Cooke.

– Polski Rząd nie uległ histerii i panice i nie zawiesił szczepień szczepioną firmy AstraZeneca. Była to słuszna decyzja – podkreślił pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Spadek liczby osób rejestrujących się na szczepienia

Michał Dworczyk poinformował, że w ostatnich dniach o kilkadziesiąt procent spadła liczba osób rejestrujących się na szczepienie szczepionką AstraZeneca. – Wzrosła liczba osób, które były umówione na szczepienie i się nie pojawiają – wskazał. – Mamy kilkaset tysięcy szczepionek w punktach szczepień, które nie zostały wokorzystane, bo pacjenci nie zjawili się na szczepienie. Apelujemy, by kierować się wytycznymi lekarzy i naukowców i żeby się szczepić – podkreślał.

Przyspieszenie rejestracji na szczepienia dla kolejnych grup

Szef KPRM podczas sobotniej konferencji prasowej poinformował o zmianach wprowadzonych w programie szczepień. – Podjęliśmy decyzję na RZZK o przyspieszeniu rejestracji kolejnych grup. Zgodnie z planem w poniedziałek rozpoczynamy rejestrację seniorów z roczników 55-56 – przekazał.

– Już we wtorek o 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych 5 roczników. Roczniki między 1957 a 1961 będą mogły się od wtorku rejestrować i wszystkie osoby z tych grup zachęcamy do rejestracji, bo jest to kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich – dodał.

