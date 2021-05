Nawet 2,4 mln szczepionek Pfizera pod koniec maja. Dwa razy więcej niż obecnie

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski pytany był w radiowej Trójce m.in. o to, czy dostawcy szczepionek przeciwko COVID-19 dotrzymują terminów.

– Dzisiaj te dostawy są mocno w kratkę. Najbardziej stabilne są dostawy od Pfizera. Przychodzi do nas co tydzień około 1,2 mln (dawek - PAP) szczepionek. Od końca maja, ostatnich dni maja będzie to nawet 2,4 mln – zapowiedział Kuczmierowski.

Dodał, że obecnie oczekuje na szczepionki kolejnych firm, które będą dopuszczane przez Europejską Agencję Leków.

– To jest o tyle ważne, że im więcej mamy producentów, tym to nasze bezpieczeństwo dostaw jest większe. Im będziemy mieli więcej zaplanowanych dostaw, tym jest szansa, że więcej szczepionek przyjedzie do Polski – dodał.

Kuczmierowski mówił, że przy dzisiejszym dziennym tempie szczepień - wynoszącym nawet 370 tys. szczepionek - oznacza to, że dawki które trafią do Polski, powinny być szybko wykorzystane. Dodał, że limit 370 tys. szczepień nie wynika z ograniczeń systemu, tylko właśnie dostępności do szczepionek.

Cessak: Myślę, że nastolatkowie będą szczepieni w czerwcu

Grzegorz Cessak prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych mówił w Radiu Plus, że "bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek w grupie wiekowej od 16 do 18 roku życia została przebadana w badaniach klinicznych".

– W drugiej połowie maja będą ogłoszone zagadnienia tej grupy. To dobry czas, zbliżają się wakacje – podkreślił.

Dopytywany, czy w związku z tym nastolatkowie będą szczepieni już w czerwcu, stwierdził: "myślę, że tak".

