CIR apeluje: To najlepszy prezent dla mamy

"Co roku koniec maja to moc kwiatów i życzeń, które ślemy do naszych mam. Zdrowia, szczęścia i pomyślności – te słowa kierujemy do najważniejszych i najdroższych nam osób. Teraz możesz w łatwy sposób przyczynić się do spełnienia tych życzeń! Zadbaj o życie i zdrowie swojej mamy – zachęć ją do szczepienia przeciw COVID-19 i pomóż zarejestrować się na konkretny termin. W dobie epidemii koronawirusa to właśnie szczepionka jest najlepszym prezentem na Dzień Matki. Dzięki szczepieniom ochronisz swoją mamę, ale także innych bliskich przed chorobą, powikłaniami po niej, a także śmiercią" – napisało Centrum Informacyjne Rządu.

"Odpowiedni czas, abyśmy zatroszczyli się o zdrowie i życie naszych mam"

Przypomniało, że teraz jest odpowiedni czas, abyśmy zatroszczyli się o zdrowie i życie naszych mam, przekonali do szczepień i pomogli w rejestracji. Tym bardziej, że rejestracja trwa tylko chwilę. Można to zrobić na kilka sposobów np. telefonicznie. Dzwoniąc na infolinię 989 wystarczy podać numer PESEL bliskiej osoby, którą chcemy zapisać. W ten sposób można umówić na wizytę np. rodziców i dziadków.

"Pamiętaj, że numer telefonu kontaktowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, to dostaniesz SMS na swoją komórkę, z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia" – podało CIR.

Umówić wizytę można również poprzez stronę pacjent.gov.pl.

"Po zalogowaniu system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej adresu zamieszkania. W przypadku niedogodnego terminu albo miejsca szczepienia masz możliwość dokonania zmiany. Wystarczy skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i samemu wybrać datę oraz lokalizację. Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz powiadomienie SMS, a dzień przed planowanym terminem system przypomni Ci o szczepieniu" – wyjaśniło CIR.

Kolejnym sposobem rejestracji jest SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333. Osoba rejestrująca będzie musiała podać nr PESEL, a potem kod pocztowy. System zaproponuje najbliższy wolny termin w pobliżu miejsca zamieszkania. Jeśli nie będzie on dogodny, można wybrać inną datę. Po zakończeniu rejestracji – na dobę przed zaplanowanym szczepieniem – przyjdzie SMS z przypomnieniem.

Na szczepienie zapisać można się również w punkcie szczepień, najlepiej telefonicznie. Punkty znaleźć można na stronie www.gov.pl/szczepimysie.

