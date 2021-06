Kolejne luzowanie obostrzeń. Niedzielski przedstawił szczegóły

Adam Niedzielski zaczął od przedstawienia aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju. Według słów ministra w Polsce spada liczba wykrywanych nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmniejszyła się również liczba zgonów. Średnia liczba śmierci z powodu COVID-19 w tygodniu wynosi poniżej 100. Również liczba zlecanych przez lekarzy testów jest mniejsza niż jeszcze kilka tygodni temu.

– Sytuacja się poprawia. Systematyczne luzowanie nie wywołuje negatywnych skutków – stwierdził Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z zapowiedzią Niedzielskiego, będzie proporcjonalnie regulować liczbę infrastruktury szpitalnej takiej jak łóżka i respiratory do aktualnej liczby zakażeń.

Minister zdrowia przedstawił również wnioski, które można wyciągnąć z obecnego stanu pandemii w Polsce. Po pierwsze sytuacja epidemiczna poprawia się. Po drugie - systematyczne luzowanie obostrzeń nie wywołuje negatywnych skutków w postaci przyspieszenia pandemicznego. Spadek liczby zakażeń ma dużą dynamikę.

Największe zagrożenie to nowe mutacje koronawirusa. MZ monitoruje sytuację w tym zakresie. – Mutacje są głównym ryzykiem z jakim mamy w kraju do czynienia – podsumował Niedzielski.

Zmiany w obostrzeniach

Minister zdrowia poinformował także, że rząd zdecydował się poluzować obostrzenia. Decyzja to wynik sytuacji pandemicznej oraz polityki epidemiczna w innych krajach w Europie. Niedzielski stwierdził, że Polska ma stosunkowo liberalne obostrzenia.

– Wprowadzamy w 1. etapie niewielkie zmiany. Dotyczą one okresu od 6 do 25 czerwca. Obostrzenia na okres wakacyjny przedstawimy w przyszłym tygodniu – powiedział Niedzielski.

Do 25 czerwca przedłużono obowiązujący reżim sanitarny. Zmiany, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia obejmują kilka obszarów.

Limit osób podczas targów, konferencji i wystaw będzie wynosił 1 osobę na 15 m2. Rząd otworzy również sale zabaw dla dzieci. Zwiększono również limit osób podczas imprez okolicznościowych i zgromadzeń do 150 osób (do tej pory było to 50 osób). Z kolei w transporcie zbiorowym zwiększono limit do 75 proc. obłożenia danego środka transportu.

Niedzielski przypomniał, że do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione. Na koniec minister zdrowia poinformował, że do dzisiaj do godzin porannych pobrano ponad 400 tys. certyfikatów covidowych.

