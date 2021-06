Wcześniej był tam słynny targ rybny. Nowy punkt szczepień w Japonii

Na terenie dawnego targu w stolicy Japonii codziennie podawanych ma być 5 tys. dawek szczepionki amerykańskiej firmy Moderna. Początkowo szczepieni będą tam policjanci i strażacy, ale w kolejnych tygodniach preparat będzie oferowany również innym grupom.

Szczepienia na targu Tsukiji mogą się jednak odbywać tylko do końca czerwca, bo później miejsce to będzie pełniło ważną funkcję transportową związaną z przełożonymi Igrzyskami Olimpijskimi, które mają się rozpocząć 23 lipca – zaznacza japońska agencja prasowa Kyodo.

Przyspieszenie przed Igrzyskami Olimpijskimi

Ośrodki masowych szczepień tworzone są w Tokio, Osace i niektórych innych prefekturach, by przyspieszyć program szczepień, którego tempo oceniane jest jako niewystarczające. Jak dotąd co najmniej jedną dawkę przyjęło nieco ponad 10 proc. Japończyków.

Władze planują obecnie zaszczepienie do lipca wszystkich osób w wieku 65 lat i starszych. Według zapowiedzi rządu jeszcze w czerwcu mają ruszyć szczepienia studentów, pracowników uczelni i firm.

Targ Tsukiji określany był jako największy hurtowy targ ryb i owoców morza na świecie. Sprzedawało na nim ponad 1000 hurtowników. W 2018 roku większość z nich przeniesiono do oddalonego nieco dalej od centrum targu Toyosu, co związane było między innymi z przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich. Po przeprowadzce okolice targu Tsukiji pozostały jednak atrakcją dla lokalnych i zagranicznych turystów.

Odmówiła szczepień, nie wystąpi

Holenderska piłkarka ręczna Yvette Broch poinformowała o rezygnacji z udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio, ponieważ nie chce się szczepić przeciwko COVID-19 i większość czasu musiałaby spędzać w odosobnieniu.

O decyzji Broch poinformował Holenderski Związek Piłki Ręcznej (NHV). – Szanujemy decyzję naszej zawodniczki, aczkolwiek żałujemy, że nie będzie jej z nami w Tokio – napisano w krótkim komunikacie NHV.

