"Zwodniczo podobne". Jakie są objawy wariantu koronawirusa Delta?

Prof. Tim Spector, który kieruje badaniem Zoe Covid Symptom, powiedział w rozmowie z BBC, że choć wariant Delta dla młodych osób może być "czymś na kształt ostrzejszego przeziębienia", to nie zmienia to faktu, że jest ryzykowny i zaraźliwy dla innych osób.

Analiza symptomów

Publiczna służba zdrowia w Wielkiej Brytanii, NHS, jako główne objawy COVID-19 wskazuje kaszel, gorączkę oraz utratę węchu i smaku, jednak zdaniem prof. Spectora, te symptomy należą obecnie do rzadszych. Jego zespół wyciągnął te wnioski na podstawie analizy objawów zgłaszanych w specjalnej aplikacji przez tysiące zarażonych koronawirusem osób.

Odpowiedzialny za zmianę w symptomach wariant Delta stanowi obecnie 90 proc. zakażeń w Wielkiej Brytanii. – Ludzie mogą odnieść wrażenie, że przechodzą sezonowe przeziębienie, więc dalej będą wychodzili na przyjęcia i przez to mogą przekazywać wirusa sześciu kolejnym osobom – wyjaśnił Spector. – Być może to jest po prostu uciążliwe przeziębienie, ale zostańcie w domach i zróbcie test – zaapelował do młodych osób.

Wielka Brytania: Znoszenie restrykcji opóźnione?

Brytyjskie media podały w sobotę, że rząd rozważa opóźnienie zniesienia restrykcji o cztery tygodnie.

Johnson powiedział, że jest jasne, iż wariant Delta, odkryty po raz pierwszy w Indiach, jest bardziej zakaźny, a liczba infekcji i osób hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii rośnie. – Nie wiemy, w jakim dokładnie stopniu przełoży się to na dodatkową liczbę zgonów, ale wyraźnie jest to kwestia budząca bardzo poważny niepokój – mówił w rozmowie ze stacją Sky News.

Przyznał, że "z pewnością uczciwie należy powiedzieć", że ocenia sytuację z mniejszym optymizmem niż pod koniec maja. Sygnalizując, że może w poniedziałek ogłosić opóźnienie w przejściu do czwartego, ostatniego etapu znoszenia restrykcji, dodał::Chcemy pewności, że mapa drogowa (stopniowego luzowania obostrzeń - red.) jest nieodwracalna, ale nie można mieć nieodwracalnej mapy drogowej, jeśli nie jest się przygotowanym na bycie ostrożnym".

Johnson zastrzegł, że mimo rozprzestrzeniania się wariantu Delta nie jest rozważane przywrócenie już zniesionych ograniczeń. – Mogę powiedzieć, że naukowcy są zgodni co do jednej rzeczy - nie uważają, że istnieje jakikolwiek argument, aby zawrócić – zapewnił.

