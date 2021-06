Wielka Brytania w pełni zaszczepiła już połowę dorosłych mieszkańców

Poziom 50 proc. w pełni zaszczepionych dorosłych przekroczony został dzień po osiągnięciu innego znaczącego pułapu – trzech czwartych dorosłej populacji, która otrzymała przynajmniej pierwszą dawkę. Do środy włącznie w Wielkiej Brytanii podano 66,18 mln dawek szczepionki, z czego prawie 39,76 mln to pierwsze dawki, a ponad 26,42 mln – drugie. To oznacza, że przynajmniej jedną dostało 75,5 proc. dorosłych mieszkańców kraju, a obie - 50,2 proc.

Premier Johnson przyjął drugą dawkę

"Połowa dorosłej populacji Wielkiej Brytanii jest obecnie w pełni zaszczepiona. Jest to niezwykłe osiągnięcie, możliwe dzięki temu, że każdy z was się zgłosił. Teraz dokończmy dzieła. Kiedy nadejdzie twoja kolej, zaszczep się" – napisał na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson, który w czwartek sam również dostał drugą dawkę szczepionki.

Brytyjski rząd zapowiedział, że wszyscy dorośli mieszkańcy kraju będą mieli możliwość przyjęcia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki przed końcem lipca, zaś wszystkie osoby powyżej 50 lat dostaną obie dawki przed 21 czerwca. Na ten dzień planowane jest w Anglii zniesienie restrykcji koronawirusowych.

Indyjski wariant dominuje

Jednak z powodu indyjskiego wariantu koronawirusa – obecnie nazywanego przez Światową Organizację Zdrowia wariantem Delta – nie jest pewne, czy nie trzeba będzie przełożyć tego terminu. W czwartek rządowa agencja Public Health England (PHE) podała, że liczba przypadków tego wariantu wzrosła o 79 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem – do 12 431. Zdaniem naukowców, indyjski wariant stał się już dominującym w Wielkiej Brytanii.

W coraz bardziej widoczny sposób przekłada się to na łączną liczbę nowo wykrywanych zakażeń. Jak podano w czwartek, w ciągu ostatniej doby stwierdzono ich 5274, co jest pierwszym przypadkiem od końca marca, by przekroczony został poziom 5000, zaś łączny bilans z ostatnich siedmiu dni – prawie 27 tys. – jest o 38,9 proc. wyższy od tego z poprzednich siedmiu. Natomiast 18 zgonów z powodu COVID-19, które zarejestrowano w ciągu ostatniej doby, jest najwyższą liczbą od 11 maja.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4,5 mln zakażeń, z powodu których zmarło 127 812 osób.

