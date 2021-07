Horban: Szczepmy się, jeżeli nie chcemy znowu cierpieć z powodu pozamykanych biznesów

Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze uczestniczył w konferencji prasowej na temat przebiegu programu szczepień.

Konferencja Dworczyka, Horbana i Kuczmierowskiego

– Ja zdejmę na wszelki wypadek. Bo jednak jestem zaszczepiony – powiedział Horban na początku swojego wystąpienia, zdejmując maseczkę.

– Szczepienie jest środkiem ratującym życie. Środkiem ratującym również naszą gospodarkę, naszą ekonomię i nasze stosunki społeczne – powiedział prof. Horban. Lekarz zaapelował, by szczepić się, "jeżeli nie chcemy cierpieć znowu z powodu pozamykanych drobnych, większych biznesów, z powodu tego, że dzieci znowu siedzą w domu, zamiast w szkołach".

Prof. Horban ocenił, że w tej chwili sytuacja epidemiczna wygląda nieco inaczej, bo dostępna jest już szczepionka, dlatego następuje spadek zachorowań w grupie osób zaszczepionych w dużym stopniu. To osoby powyżej 70. roku życia, czyli te narażone na ciężki przebieg choroby i śmierć.

Wirus mutuje

Jednocześnie prof. Horban odniósł się do faktu, że wirus mutuje. – W momencie, gdy wirus dostanie się do komórki docelowej, zaczyna się namnażać. To jest namnażanie bardzo szybkie, bo układ immunologiczny próbuje zniszczyć tę komórkę, która produkuje wirusy i zablokować te wirus. W związku z tym wirus wie, że musi się spieszyć. Inaczej nie ma szans – mówił. Jak dodał, w momencie "składania kolejnych pokoleń wirusów, dochodzi do zmian w genomie wirusa".

– Część z nich ginie, ale część charakteryzuje się łatwiejszą transmisją. Łatwiej wnika do następnej komórki. A skoro łatwiej wnika, to zaczyna dominować. Pierwszym takim dominantem był tzw. wariant brytyjski (...) w tej chwili mamy do czynienia z kolejnym łatwiej transmitowalnym wirusem, jakim jest wariant Delta – powiedział.

Wariant Delta rozprzestrzenia się – jak zaznaczył – 2-2,5 razy szybciej, a jedna osoba nim zakażona zaraża 6-8 osób.– Ponad wszelką wątpliwość ten wariant zacznie powolutku, bo powolutku, ale dominować. Jedyną radą są szczepienia" – skonkludował.

Czytaj też:

UE: Od czwartku obowiązują unijne cyfrowe zaświadczenia COVID-19Czytaj też:

Dr Ratkowska: Dzieci nie chorują na COVID-19. Niemoralne jest mówienie, że mają być tarczą dla dorosłych