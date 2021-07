Konferencja Dworczyka i Horbana. "Bardzo niepokojące zjawisko"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef kancelarii premiera przedstawił informację na temat przebiegu akcji szczepień.

– W grupach wiekowych wygląda to w ten sposób, że osoby powyżej 70. roku życiu to jest ponad 77 procent osób zarejestrowanych bądź zaszczepionych, osób starszych niż 60 lat, to jest 67 procent populacji i później zgodnie ze zmniejszaniem tego wieku osób, które się szczepią, spada również odsetek osób zarejestrowanych i zaszczepionych – poinformował pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień.

– Dzisiaj największym wyzwaniem jest przekonywanie Polaków do szczepienia – powiedział minister.

Spadek dynamiki rejestracji

Polityk powiedział, że spada dynamika rejestracji. – Znowu odnotowaliśmy tydzień do tygodnia spadek o 30 procent. W zeszłym tygodniu to było 49 tys. dziennie osób, które się rejestrowały. To jest oczywiście bardzo niepokojące zjawisko. W tym tygodniu po raz pierwszy blisko milion dawek szczepionki nie pojechało do punktów, bo punkty wykonujące szczepienia zrezygnowały z prawie miliona dawek szczepień – wskazał.

Loteria i promocja szczepień

Dworczyk przypomniał, że dzisiaj od północy rozpoczyna się loteria szczepionkowa. – Już zarejestrowało się ponad 200 tys. osób, a jeśli chodzi o te natychmiastowe wygrane, to już ponad 100 tys. zł zostało wygranych przez pierwsze trzysta kilkadziesiąt osób – mówił.

– Kolejnym zapowiadanym elementem promocji szczepień jest kampania telefoniczna, którą rozpoczął NFZ. Jest już ponad 180 tys. osób, do których wykonano połączenia telefoniczne i konsultanci przekonują wszystkich do tego, żeby się szczepić – powiedział szef KPRM.

Horban o zamykaniu biznesów

Głos zabrał również doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Jak ocenił, szczepionka spowodowała spadek zachorowań w grupie 70+.

– Wirus ewoluuje, bo taka jest jego natura. Gdy dostanie się do komórki docelowej, zaczyna się szybko namnażać. Część z kolejnych pokoleń wirusa zaczyna łatwiej wnikać do komórek – mówił.

Horban dodał, że niebawem w Polsce będzie dominował wariant Delta i jego zdaniem „jedyną radą są szczepienia”. – Z jednej strony zrobiliśmy wielki wysiłek, tworząc system szczepień, stający się coraz bardziej dostępny. Z drugiej - nakłaniamy placówki służby zdrowia, aby przekonywały niezaszczepionych, by przyjęli preparaty ­– oznajmił.

Doradca premiera powiedział, że "jeśli nie chcemy cierpieć z powodu pozamykanych biznesów, z dzieci siedzących w domu zamiast w szkole, szczepmy się".

