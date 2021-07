Maseczki znikają z Wielkiej Brytanii. W Londynie jest jeden wyjątek

Londyn jest pierwszym angielskim miastem, które zdecydowało się na utrzymanie obowiązku zasłaniania twarzy. Nakaz ten będzie dotyczył wszystkich środków transportu zarządzanych przez miejską spółkę Transport for London (TfL), czyli metra, autobusów i kolei miejskiej.

Londyn zachowuje ostrożność

"Nie jestem gotowy na to, by stać z boku i narażać londyńczyków oraz ożywienie naszego miasta na ryzyko. Dlatego po dokładnym rozważeniu zdecydowałem się poprosić TfL o utrzymanie wymogu wobec pasażerów, aby nosili maseczki na twarzy we wszystkich środkach transportu TfL, gdy krajowe przepisy się zmienią" – oświadczył Khan.

Maseczki znikają z Wielkiej Brytanii

W poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson ogłosił, że 19 lipca Anglia przejdzie do ostatniego etapu znoszenia restrykcji covidowych, co oznacza zniesienie wszelkich prawnie obowiązujących restrykcji. Szczególne kontrowersje budzi zniesienie nakazu zasłaniania twarzy w zamkniętych przestrzeniach publicznych, choć zostanie on zastąpiony zaleceniem noszenia maseczek w zatłoczonych pomieszczeniach. Johnson powiedział też, że władze lokalne mogą utrzymać obowiązek noszenia maseczek w niektórych sytuacjach.

Manchester też się wyłamie?

Pozostawienie takiego wymogu w transporcie miejskim rozważa również burmistrz Manchesteru Andy Burnham.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TfL, w okresie od 2 do 29 maja 86 proc. pasażerów zapewniło, że przez cały czas podróżowania środkami transportu TfL miało na twarzy maseczki. Spośród pozostałych 14 proc., które nie zawsze nosiło maseczki lub nie robiło tego wcale, prawie trzy czwarte twierdziło, że jest zwolnione z tego obowiązku ze względów medycznych lub ma inny uzasadniony, zgodny z przepisami powód.

Czytaj też:

Niemcy pozbędą się maseczek szybciej niż Polacy? Jest zapowiedź władzCzytaj też:

Brytyjczycy wolni od maseczek. Fala krytyki na Borisa JohnsonaCzytaj też:

Włochy: Koniec z noszeniem maseczek na zewnątrz