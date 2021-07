Koronawirus. Ostrzeżenie przed ryzykiem zakażenia się w Grecji

List z takim ostrzeżeniem resort dyplomacji wystosował do organizatorów wyjazdu 400 nastolatków na greckie wakacje. W rozpowszechnionym przez agencję Ansa piśmie sztab kryzysowy działający przy MSZ Włoch podkreślił: "Każda podróż w tym okresie może nieść ryzyko sanitarne".

Cudzoziemcy zakażeni COVID-19

Następnie resort spraw zagranicznych zaznaczył, że na greckich wyspach, w tym na Korfu, jest wielu zakażonych cudzoziemców, co utrudnia pracę lokalnych władz medycznych i opóźnia umieszczanie ich w przeznaczonych dla nich specjalnych hotelach. Sztab zaapelował do organizatorów wyjazdu, planowanego na 23 lipca, by o istniejącym ryzyku zawiadomiono rodziny uczestników wycieczki.

MSZ Włoch twierdzi, że na zakażenie najbardziej narażeni są młodzi ludzie przemieszczający się w dużych grupach.

Lepiej się ubezpieczyć

Jednocześnie resort przyznał, że w obecnej sytuacji możliwości działania dyplomacji są minimalne. Przypomniano zarazem, że władze Włoch apelują do wszystkich wyjeżdżających w tym okresie za granicę, by wzięli pod uwagę to, że każda podróż może nieść za sobą ryzyko sanitarne. Dlatego, jak zaznaczono, niezbędna jest polisa ubezpieczeniowa obejmująca także zagrożenie związane z COVID-19.

W tych dniach prasa informuje, że wielu Włochów, którzy zarezerwowali wakacje w Grecji, zostało zablokowanych na lotniskach i nie mogło odlecieć, bo na czas nie wypełnili wymaganej przez władze w Atenach Karty Lokalizacji Pasażera.

Do tej pory we Włoszech wykonano 62 mln szczepień przeciw COVID-19. Zakończyło je już 27,5 mln osób, czyli 51 procent mieszkańców kraju w wieku powyżej 12 lat.

