Obowiązkowe szczepienia. Horban wskazał pięć grup zawodowych

Prof. Andrzej Horban na antenie TVN24 zapowiedział, że decyzja dotycząca wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 dla pięciu grup zawodowych może zapaść w ciągu kilku dni.

Obowiązek szczepień

– Nie ma jeszcze [decyzji - przyp. red.], ale jesteśmy bardzo bliscy. Zalecenie - tak, ale jeszcze pan minister powinien przekuć to w swój komunikat lub też zalecenie co do kalendarza szczepień – powiedział.

Zgodnie ze słowami doradcy premiera obowiązek szczepień dla służby medycznej jest już właściwie przesądzony. – To jest prawie pewne i nawet zrozumiałe – powiedział prof. Horban dodając, że dotyczyć to będzie "zwłaszcza wszystkich, którzy mają kontakt z pacjentem". Sam obowiązek ocenił jako "nic dziwnego".

Kolejną grupą, która najprawdopodobniej będzie miała obowiązek przyjęcia preparatu przeciw COVID-19, są pracownicy administracji.

– Nie ci schowani w biurze, tylko ci, którzy mają kontakt z masowo pojawiającymi się petentami – stwierdził prof. Horban.

Następnie obowiązkowo zaszczepieni mają być pracownicy sklepów wielkoprzemysłowych („gdzie przychodzi cały tłum ludzi i chucha”) oraz służby porządkowe. Ostatnią grupą mają być nauczyciele, choć tutaj doradca premiera zaznacza, że jest to przypadek "do rozważenia".

Kiedy obowiązkowe szczepienia?

Zapytany o możliwy czas wprowadzenia tych rozwiązań, prof. Horban odparł, że wszystko leży w gestii premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednak jego zdaniem powinno one zostać wprowadzone do końca przyszłego tygodnia, "bo to ostatni dzwonek”.

Doradca premiera odniósł się także do ewentualnych sankcji, które miałyby grozić za uchylanie się od obowiązkowych szczepień.

– Teoretycznie można dać obywatelowi grzywnę. Praktycznie trzeba tworzyć takie prawo, żeby one było skuteczne. Można dawać grzywny codziennie, ale my zawsze raczej stoimy na stanowisku, że trzeba ludzi przekonywać – powiedział.

