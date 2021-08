Resort zdrowia dopuszcza kolejną szczepionkę przeciw COVID-19 dla młodzieży

Pod koniec lipca Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do użytku szczepionkę na COVID-19 firmy Moderna u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Wcześniej taka możliwość występowała tylko w przypadku Pfizera.

Decyzja resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w Polsce szczepienie tej grupy wiekowej preparatem Moderny możliwe jest od piątku.

Resort opublikował komunikat w sprawie stosowanych schematów szczepień u osób do 18. roku życia.

Zgodnie z nim w przypadku szczepionki Comirnaty (od firmy Pfizer/BioNTech) rekomendowany odstęp między dwoma dawkami powinien wynieść 21 dni. Z kolei w przypadku szczepionki Spikevax (od Moderny) zarekomendowano odstęp to 28 dni.

W komunikacie podkreślono, że rekomendacje są zgodne z charakterystyką produktów leczniczych.

Działania niepożądane

Ministerstwo zaznaczyło, że w celu uzyskania maksymalnej możliwej ochrony przed COVID-19, w tym choroby wywołanej przez wariant delta wirusa SARS-CoV-2, ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów między dawkami.

Według informacji EMA działanie preparatu Moderny przeanalizowano w badaniu z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Wykazało ono, że szczepionka powoduje porównywalną odpowiedź immunologiczną, jak w grupie wiekowej 18-25 lat. U żadnego z 2163 dzieci, które dostały prawdziwą szczepionkę nie zaobserwowano objawów COVID-19. W grupie 1073 dzieci, która dostała placebo, objawy wystąpiły u czterech osób. Na podstawie tych wyników EMA stwierdziła, że skuteczność preparatu Moderny u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie występują u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę - poinformowała Agencja. Objawy te są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Preparatami firm AstraZeneca i Jannsen (Johnson & Johnson) szczepione są obecnie tylko osoby od 18. roku życia.

Od teraz do stosowania u dzieci powyżej 12. roku życia dopuszczone przez EMA są dwie szczepionki - firm Pfizer/BioNTech oraz Moderna.

Szczepionka Jannsen jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki.

