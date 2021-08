"Polska jest krajem solidarnym". Sprzęt medyczny i szczepionki dla Wietnamu

"W imieniu społeczności wietnamskiej w Polsce pragniemy publicznie podziękować obywatelom Polski, rządowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP za okazaną pomoc dla Wietnamu w walce z pandemią" – napisało w oświadczeniu prasowym Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce.

"Polska jest krajem solidarnym"

– Polska pomoc jest obecna na całym świecie. Polska jest krajem solidarnym, solidarność jest naszą narodową cechą od zawsze – powiedział w środę wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w Białej Podlaskiej podczas odprawy konwoju ciężarówek z pomocą humanitarną na Ukrainę.

Jabłoński powiedział też, że przygotowywany jest transport z pomocą dla Wietnamu, który ma wyruszyć w najbliższych dniach. – Przede wszystkim chodzi o szczepionki, a także o różnego rodzaju sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej – dodał wiceminister spraw zagranicznych.

"To największa pomoc w postaci szczepionek dla Wietnamu"

"Podkreślamy, że jest to największa pomoc w postaci szczepionek dla Wietnamu, przekazana przez inny kraj. W związku z szerzeniem się wariantu Delta koronawirusa, sytuacja w Wietnamie stała się dramatyczna – brakuje szczepionek (zaszczepionych jest zaledwie 1,2 procent populacji)" - poinformowało Stowarzyszenie.

"Okazana przez Polaków pomoc jest szeroko relacjonowana w mediach wietnamskich. Dla Wietnamczyków okazana braterska pomoc jest dowodem przyjaźni i więzi pomiędzy Wietnamem, a Polską" – napisano w oświadczeniu.

W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk przekazał PAP, że Polska do tej pory wysłała szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19 do Australii (1 mln dawek), Hiszpanii (2,4 mln) i do Portugalii (0,6 mln). Do Norwegii wysłano 1 mln dawek Moderny, a na Ukrainę 650 tys. dawek AstryZeneki.

