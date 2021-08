Paraolimpiada: Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w wiosce w Tokio

Informację o wykryciu pierwszego zakażenia w wiosce olimpijskiej przekazał japoński komitet organizacyjny. Wiadomo, że przypadek zakażenia dotyczy on jednego z zagranicznych oficjeli odpowiedzialnych za przeprowadzenie rywalizacji, a nie sportowca.

Wioska została otworzona dla paraolimpijczyków we wtorek.

15 pozytywnych testów

Japoński komitet organizacyjny poinformował jednocześnie, że 15 osób związanych z organizacją zawodów, poza wioską olimpijską, otrzymało pozytywny wynik testów.

W związku z pandemią COVID-19 paraolimpiada, podobnie jak igrzyska, odbędzie się bez udziału publiczności. Wyjątek uczyniono tylko dla dzieci w wieku szkolnym, które - przy zachowaniu sanitarnych rygorów bezpieczeństwa - w ramach programu edukacyjnego będą mogły zasiąść na trybunach.

Zmniejszono także liczbę oficjeli, w tym uczestników ceremonii otwarcia. Ma w niej wziąć udział cesarz Japonii Naruhito, który był także obecny na trybunach stadionu w Tokio podczas ceremonii otwarcia igrzysk 23 lipca.

W zmaganiach paraolimpijskich ma uczestniczyć ok. 4,5 tysiąca zawodników ze 160 krajów. W tym gronie będzie 90-osobowa reprezentacja Polski. Rywalizacja zakończy się 5 września.

Japonia przedłuża stan wyjątkowy

Przypomnijmy, że rząd Japonii zdecydował we wtorek o przedłużeniu stanu wyjątkowego ze względu na pandemię COVID-19 w Tokio i pięciu innych prefekturach do 12 września i rozszerzeniu go na kolejne obszary kraju w związku z szerzącym się wariantem koronawirusa Delta.

Zgodnie z najnowszą decyzją stan wyjątkowy będzie dotyczył ponad 60 proc. ludności Japonii. Do listy objętych nim obszarów dopisano prefektury Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kioto, Hyogo i Fukuoka. W 10 innych prefekturach wprowadzone zostaną nieco łagodniejsze restrykcje, określane jako „quasi-stan wyjątkowy”.

Rząd Japonii nie stosuje twardych lockdownów, a w ramach stanu wyjątkowego bary i restauracje proszone są o niepodawanie alkoholu. W zamian mogą się ubiegać o wsparcie finansowe od władz.

