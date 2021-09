Gliński: Są stuprocentowe dowody na to, że jedynym środkiem na pandemię są szczepienia

– Apeluję o przestrzeganie wszystkich narzuconych reżimów, o szczepienie się. My nikogo do szczepień nie zmuszamy ale bardzo prosimy o odpowiedzialność - wobec bliźniego, wobec drugiego człowieka. (...) To jest szalenie ważne, abyśmy byli solidarni. Pamiętajmy, że są granice naszej wolności - tymi granicami jest wolność drugiego człowieka. Nie możemy zagrażać innym ludziom i całej naszej wspólnocie – podkreślił Gliński w środę podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Wicepremier przeprosił, że w tak uroczystym dniu wspomina o tematach związanych z pandemią, jednak - jak zaznaczył - są one ściśle związane z możliwością powrotu szkół do normalnego funkcjonowania.

– Są stuprocentowe dowody na to, że jedynym środkiem na poradzenie sobie z pandemią, z ewentualną czwartą falą - która niestety na pewno nadejdzie, ale miejmy nadzieję, że będzie łagodna - są szczepienia. Najnowsze specjalistyczne badania, prowadzone także w Polsce, wskazują jednoznacznie, że w 98 proc. chorują i trafiają do szpitala osoby niezaszczepione. Jeżeli wśród chorych zdarzają się osoby zaszczepione to z chorobami współistniejącymi – dodał Gliński.

Talent należy rozwijać

Wicepremier był pod wrażeniem nowej sali koncertowej w Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego, która została zmodernizowana i oddana do użytku w grudniu 2020 roku, dzięki środkom z resortu kultury.

– Nasz resort razem z Centrum Edukacji Artystycznej opiekuje się szkolnictwem artystycznym i możemy być dumni, że w ostatnich latach udało się zrealizować tak wiele inwestycji, jeśli chodzi o warunki do funkcjonowania; bo to, co jest w tych szkołach to już zasługa grona pedagogicznego, rodziców i samych uczniów. Cieszymy się, że możemy takie piękne rzeczy realizować – zaznaczył.

Zdaniem ministra kultury, nowoczesna infrastruktura pomaga uczniom szkół artystycznych w realizacji marzeń.

– Wszyscy w tej szkole muzycznej to osoby, które mają talent. A talent - jak wiemy także z opowieści biblijnych - musi być zadbany. Jeśli ktoś posiada talent, to ma obowiązek - wobec siebie i innych - go kształtować, z niego korzystać – powiedział.

We wtorek w Łodzi wicepremier Gliński uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w kilku placówkach edukacyjnych - Szkole Podstawowej nr 79, Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata; po szkole muzycznej zaplanowano także wizytę w szkole plastycznej.

