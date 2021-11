Niemcy: Eutanazja tylko dla zaszczepionych na COVID-19 oraz ozdrowieńców

"Od dziś w naszym stowarzyszeniu obowiązuje zasada 2G, uzupełniona o środki takie jak szybkie testy przed spotkaniami w zamkniętych pomieszczeniach" – informuje na swojej stronie internetowej stowarzyszenie.

"Eutanazja (…) wymaga ludzkiej bliskości. Bliskość stanowi jednak pożywkę dla transmisji koronawirusa. W trudnym zadaniu pogodzenia ochrony pracowników i lekarzy z praktyczną organizacją naszego codziennego życia, radą służy szef naszego zespołu medycznego, dr Martin Goßmann" – zaznaczono.

W ubiegłym roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że "istotnym elementem samostanowienia każdego obywatela jest określenie końca własnego życia". Zdaniem sądu w określonych sytuacjach, takich jak np. nieuleczalna choroba, obywatel ma prawo do pomocy osób trzecich w zakończeniu swojego życia.

Aż 72 proc. Niemców opowiedziało się za dopuszczeniem "aktywnej pomocy" w samobójstwie. To skłoniło niemieckie Stowarzyszenie Lekarza do wprowadzenie zmian w kodeksie etycznym. Od zeszłego roku pracownik służby zdrowia może asystować w eutanazji w "pasywny sposób". Polega on na dostarczeniu trucizny, którą pacjent musi zażyć sam.

Rekordy w Niemczech

Kolejny rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem odnotowano w Niemczech w poniedziałek - w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 30,6 tys. infekcji. W niektórych krajach związkowych, takich jak Saksonia i Szlezwik-Holsztyn, zaczynają obowiązywać zaostrzone ograniczenia antycovidowe.

Ogólnokrajowa siedmiodniowa zachorowalność (liczba nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w siedmiodniowym okresie) znów osiągnęła rekordowy poziom i wynosi w poniedziałek 386,5. Dzień wcześniej wskaźnik ten wyniósł 372,7, tydzień temu 303, a przed miesiącem - 95,1.

Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu ostatniej doby zgłosiły 30 643 nowe zakażenia koronawirusem. Tydzień temu odnotowano ich 23 607. Stwierdzono też 62 zgony związane z Covid-19 (tydzień temu były to 43 zgony); liczba osób, które zmarły z powodu lub w związku z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 99 124.

