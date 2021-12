Andrusiewicz: W Polsce nie wykryto wariantu Omikron

– Nadal nie mamy wykrytego w Polsce wariantu Omikron. Dwie pierwsze zbadane próbki sekwencjonowane w wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznym na Pomorzu i na Śląsku wykazały obecność wirusa w wariancie Delta, a nie Omikronu, ale to nie jest koniec – mówił Andrusiewicz w piątek na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że obecnie do sekwencjonowania przekazano pięć kolejnych próbek, a jedna jest już sekwencjonowana.

– W sumie mamy sześć próbek z podejrzeniem wystąpienia wariantu Omikron. Na bieżąco informacje od naszych partnerów z Unii Europejskiej, gdzie odbywały się loty, m.in. z Kapsztadu, i to często z tych lotów występują podejrzenia czy to w Niemczech, czy Holandii. Potem te informacje na bieżąco są przekazywane do międzynarodowego systemu informacyjnego, z którego Polska czerpie informacje – powiedział rzecznik MZ.

Zapewnił, że "docieramy do tych osób", które podróżowały z krajów południowoafrykańskich i przesiadały się w Europie.

W Botswanie 11 listopada zidentyfikowano nowy wariant koronawirusa, Omikron, który przedostał się niedługo później do RPA i innych krajów.

Nowe zakażenia i zgony. Raport MZ

W piątek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 26 965 kolejnych osób. W ciągu ostatniej doby zmarło 470 chorych z COVID-19.

Resort podał również, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 28 967 łóżek i 2653 respiratory. Hospitalizowanych jest 22 035 chorych, w tym 1968 chorych wymaga leczenia przy pomocy respiratorów.

