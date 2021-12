Kolejny przypadek wariantu Omikron w Polsce. Zakażone jest dziecko

"Kolejny przypadek koronawirusa w wersji Omicron został wykryty u 7-letniej dziewczynki z Gdańska. Dziewczynka miała wykonany test PCR 10.12 z powodu objawów infekcji paragrypowej" – czytamy na Twitterze resortu zdrowia.

Jak zaznaczono – "wcześniej zakażenie przeszła jej mama". "Dzieci z klasy były skierowane na kwarantannę, a te z najbliższego kontaktu mimo braku objawów są kierowane na test" – podało MZ.

Pierwszy przypadek wariantu Omikron w Polsce - potwierdzony w czwartek przez katowicki sanepid - stwierdzono u obywatelki Lesotho. W piątek zanotowano drugi potwierdzony przypadek wariantu Omikron koronawirusa w kraju; zakażona to trzyletnia dziewczynka z Warszawy.

Szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat

W czwartek, 16 grudnia br. ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent. Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych, tylko w różne części ciała. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu, co najmniej 21 dni między dawkami.

MZ podało w niedzielę, że dotąd wykonano 32 tys. szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat.

