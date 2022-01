Francja: 54 tys. osób demonstrowało przeciwko "paszportom covidowym"

W niedzielę informacje przekazała Polska Agencja Prasowa. W stolicy kraju odbyły się aż cztery manifestacje, w tym największa zorganizowana przez grupowanie Patrioci Floriana Philippota. Wiec zgromadził 5,8 tys. osób.

"Brawo dla Djokovicia", "wolność", "nie dla szczepionki" – to hasła, które pojawiały się na stołecznym Placu Trocadero, gdzie manifestanci przynieśli wiele flag francuskich i regionalnych, m.in. korsykańskich i bretońskich. Część protestujących twierdziła, że należą do ruchów prawicowych. Większość banerów wyrażała wrogość do polityki władz wobec pandemii COVID-19. "Nie wirusa chcą kontrolować, tylko ciebie", "demokracja w niebezpieczeństwie", "toksyczna szczepionka" – można było przeczytać na transparentach.

Szczepionkowy apartheid?

– To nazizm, apartheid, nie jestem szczepiona i ogólnie jestem przeciwko szczepionkom – powiedziała AFP 60-letnia Claire, cytowana przez PAP. Jej zdaniem, system we Francji jest "skorumpowany", a media – "instrumentalizowane". Inne manifestantki wymachiwały transparentem z napisem "wściekłe matki". – Jesteśmy zaszczepione, ale bierzemy udział w proteście, ponieważ jesteśmy przeciwne "paszportom covidowym" dla nastolatków – mówiły.

Według policji lub prefektur, w sobotę 1 300 osób demonstrowało w Lyonie, 1 140 w Nantes, 1 000 w Bordeaux, 950 w Rennes, 750 w Marsylii i 650 w Clermont-Ferrand. Podczas manifestacji zatrzymano cztery osoby.

Ustawa dot. "paszportów"

W niedzielę Senat Francji ma ponownie debatować nad ustawą przekształcającą obowiązujące "paszporty sanitarne" w "paszporty szczepionkowe", które nie będą już zawierać wyników testów PCR czy antygenowych umożliwiających wejście do miejsc publicznych i transportu dalekobieżnego.

Nawet pół miliona Francuzów już straciło ważność swoim dokumentów ze względu na brak przyjęcia tzw. dawki przypominającej. Państwowe władze rozważają skrócenie ważności "paszportów covidowych" do czterech miesięcy od kolejnych dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

