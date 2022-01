"Piąta fala puka do naszych granic". Kraska podał najnowsze dane dotyczące liczby zakażeń

Wiceszef resortu zdrowia był gościem programu "Graffiti" na antenie Polsatu News. Waldemar Kraska podał najnowsze dane dotyczące sytuacji epidemicznej w Polsce. Porównując dane sprzed tygodnia wskazał, że liczba zakażeń rośnie, a Polacy muszą przygotować się na piątą falę pandemii.

– Wydaje się, że rozpędzamy się i piąta fala puka do naszych granic. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze dane, to są oczywiście dane z weekendu, to jest 10 445 nowych przypadków, ale jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia to jest wzrost o ponad 34 proc. – powiedział wiceminister zdrowia.

Kraska dodał, że 4 osoby zmarły z powodu COVID-19. Tydzień temu liczba zgonów wyniosła 19. Polityk wskazał także, że szczyt zakażeń przypadnie za ok. 2-3 tygodnie.

– Trudno w tej chwili określić, czy to będzie bardziej dwa czy bardziej trzy tygodnie. Wydaje się, że to ten najbliższy czas. Wtedy rzeczywiście powinien Omikron zdominować wariant Delta. Tych przypadków powinno być zdecydowanie więcej – powiedział wiceminister.

Omikron w Polsce

Wiceminister zdrowia wskazał także, że w Polsce coraz częściej występuje wariant Omikron, który na zachodzie Europy stał się dominującą wersją SARS-CoV-2. Obecnie to już 16,5 proc. wszystkich przypadków zachorowań notowanych w naszym kraju. W ciągu minionego weekendu wariant Omikron potwierdzono u 611 osób.

Kraska odniósł się także do sytuacji z testowaniem. Jak stwierdził, "my Polacy nie lubimy się testować".

– Nasze laboratoria mogą dziennie wykonać prawie 200 tys. testów PCR. Możemy też wykonać nieograniczoną liczbę testów genowych – powiedział wiceminister. – Chcemy poszerzyć możliwość testowania Polaków w aspekcie nowej fali – dodał.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 667 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju. Zmarło kolejnych 35 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wynosi obecnie 4 323 481, zaś zmarłych – 102 309.

